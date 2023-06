Ukraine-Ticker: Shoigu bei Truppen-Besuch zu sehen

11.42 Uhr: Drei Festnahmen in Russland wegen Ukraine-Kollaboration

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben drei Personen wegen Kollaboration mit der Ukraine festgenommen. Dabei handele es sich um einen Mann in der Region Amur, der Geld an die Ukraine geschickt habe, um Drohnen und andere militärische Ausrüstung zu kaufen, teilt der FSB auf seiner Internetseite mit. Zudem würden zwei Bewohner der Stadt Jalta auf der Krim beschuldigt, dem ukrainischen Geheimdienst Informationen über die Lage auf der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel angeboten zu haben. Zudem sollen sie sich den Angaben zufolge zu Anschlägen auf russische Militäreinrichtungen bereiterklärt haben.

11.27 Uhr: EU stockt Mittel für Waffenlieferungen auf

Die EU stockt die Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und andere Partnerländer um weitere 3,5 Milliarden Euro auf. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Außenminister der Mitgliedstaaten heute bei einem Treffen in Luxemburg, wie eine EU-Sprecherin mitteilte.

11.04 Uhr: Deutschland will 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren

Deutschland will rund 4000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen schicken, um die Ostflanke der Nato zu stärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung sei die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten und Übungsmöglichkeiten.

11.03 Uhr: Weiterhin Ermittlungen gegen Wagner-Chef Prigoschin

Trotz einem vom Kreml verkündeten Verzicht auf Strafverfolgung nach dem Aufstand der Wagner-Söldner wird russischen Medienberichten zufolge doch weiter gegen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin ermittelt. "Das Strafverfahren gegen (Jewgeni) Prigoschin wurde nicht eingestellt", zitierten die drei wichtigsten russischen Nachrichtenagenturen am Montag einen Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Der Kreml hatte am Samstagabend erklärt, Prigoschin werde im Gegenzug für die Beendigung des Aufstands seiner Söldner nicht strafrechtlich verfolgt.

11.02: Litauen fordert stärkere Nato-Präsenz an Ostflanke

Litauen fordert angesichts des Ukraine-Kriegs und des Aufstands der russischen Söldnertruppe Wagner gegen die Führung in Moskau eine stärkere Nato-Präsenz an der Ostflanke des Bündnisses. "Dies ist die Frontlinie der Nato, wo es keinen Platz selbst für die kleinste Sicherheitslücke gibt", sagte Nauseda nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Vilnius. "Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes in Russland haben die Instabilität des Kreml-Regimes gezeigt. Wir können in Zukunft mit ähnlichen, wenn nicht größeren Herausforderungen rechnen", sagte der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes.

10.00 Uhr: Nato hat keine Hinweise auf nukleare Aktivitäten in Russland

Die Nato hat nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg keine Hinweise darauf, dass in Russland ein Einsatz von Nuklearwaffen vorbereitet wird. Die jüngsten Entwicklungen seien allerdings ein weiterer Beweis dafür, dass Präsident Wladimir Putin seinen größten strategischen Fehler begangen habe, sagt Stoltenberg mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei dem Putschversuch der Söldner-Gruppe Wagner handele es sich aber um eine innere Angelegenheit.

09.35 Uhr: Baerbock schätzt Lage in Russland als völlig unklar ein

Die Lage in Russland ist nach Einschätzung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock weiterhin völlig unklar. "Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein", sagt Baerbock vor Beratungen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg. "Es ist nach wir vor unklar, was dort geschieht", betont sie und fügt hinzu: "Ich sage ganz klar, was dort geschieht, nicht was dort geschah, denn es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel." Was mit den "unterschiedlichen Akteuren" passiere, sei weiterhin unklar.

08.39 Uhr: Roth sieht in Söldner-Aufstand "Demütigung für Putin"

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sieht Russlands Präsidenten Wladimir Putin durch den Söldner-Aufstand geschwächt und befürchtet eine harte Reaktion. "Es war eine Demütigung für Putin, dass er die Lage nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und das vor den Augen der Weltöffentlichkeit und vor den Augen der russischen Bevölkerung. Das ist für einen Diktator schon schwere Kost", sagt der SPD-Politiker den Sendern RTL und ntv. Der Aufstand habe auch deutlich gezeigt, dass Putin keinen Ewigkeitsanspruch für seine Macht habe. Die Rebellion von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin habe in der russischen Bevölkerung klare Zweifel an Putin geweckt. Als Reaktion befürchtet Roth, dass es zu einer "Stalinisierung" in Russland kommen könnte: "Das heißt, Gegnerinnen und Gegner könnten jetzt noch früher aus dem Weg geräumt werden. Entweder sie werden ins Gefängnis gesteckt oder möglicherweise getötet."

08.22 Uhr: Anti-Terror-Maßnahmen in Moskau aufgehoben

Nach dem Ende des Söldner-Aufstands in Russland werden die Anti-Terror-Maßnahmen in der Hauptstadt Moskau wieder aufgehoben. Dies teilt Bürgermeister Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ähnliche Sicherheitsregelungen seien auch in den Regionen Woronesch und Moskau aufgehoben worden, berichten russische Medien unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Das Nationale Anti-Terror-Komitee erklärte, die Lage im Land sei "stabil".

07.57 Uhr: Ukraine - Haben bislang 130 Quadratkilometer im Süden zurückerobert

Die Ukraine hat nach Angaben der Regierung seit Beginn der Gegenoffensive rund 130 Quadratkilometer entlang der südlichen Frontlinie von den russischen Streitkräften zurückerobert. In der vergangenen Woche habe sich die Lage im Süden allerdings nicht wesentlich verändert, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar dem staatlichen Rundfunk. Entlang der östlichen Frontlinie bei den Städten Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka habe es in der vergangenen Woche etwa 250 Gefechte gegeben.

07.30 Uhr: Russische Verteidigungsminister Shoigu bei Truppen-Besuch zu sehen

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat der heimischen Nachrichtenagentur RIA zufolge an der Ukraine-Invasion beteiligte Truppen besucht. Es ist der erste öffentliche Auftritt Shoigus seit dem abgebrochenen Aufstand der Söldnergruppe Wagner am Wochenende. Die russische Agentur beruft sich bei dem Besuch der Truppen und Kommandeure des westlichen Militärbereichs auf das Verteidigungsministerium in Moskau, sie nennt allerdings keine Einzelheiten zu Ort und Zeitpunkt des Besuchs.

07.05 Uhr: Großbritannien und Verbündete bilden 17.000 ukrainische Freiwillige aus

Über 17.000 ukrainische Rekruten sind in den vergangenen zwölf Monaten von Großbritannien und anderen Verbündeten für den Kampf gegen die russische Invasion ausgebildet worden. Die Rekruten hätten alle ein "strapaziöses" fünfwöchiges Programm durchlaufen, das sie "von Zivilisten zu Soldaten" gemacht habe, teilte das britische Verteidigungsministerium heute mit. Großbritannien hatte die Initiative für ukrainische Freiwillige im Juni vergangenen Jahres zusammen mit neun Partnerländern gestartet: Kanada, Australien, Neuseeland, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Litauen und den Niederlanden.

06.08 Uhr: Ukraine meldet russische Angriffe in Region Saporischschja

Russische Truppen haben in der zentralukrainischen Region Saporischschja eine Reihe von Angriffen geführt. Unterschiedliche Waffensysteme seien zum Einsatz gekommen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden unter anderem mindestens sechs modifizierte Flugabwehrraketen vom Typ S-300 eingesetzt. Daneben seien seit Sonntag 33 Luftangriffe und 45 Angriffe aus Mehrfachraketenwerfern registriert worden. "Infolge der russischen Terroranschläge wurden Zivilisten verletzt und Wohnhäuser, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude sowie Privatfahrzeuge beschädigt", heißt es im neuesten Lagebericht vom Morgen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Russische Truppen versuchten dem Generalstab zufolge in der Region südlich von Saporischschja den Vorstoß ukrainischer Einheiten zu stoppen und verlorene Stellungen zurückzuerobern. Dabei seien mindestens 30 Siedlungen von russischer Artillerie beschossen worden.

04.39 Uhr: Australien kündigt weitere Hilfen für Ukraine an

Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese kündigt neue Hilfen im Wert von knapp 67,5 Millionen Euro (110 Millionen australische Dollar) für die Ukraine an. "Australien ist fest entschlossen, das Vorgehen Russlands zu verurteilen und zu bekämpfen und der Ukraine zum Sieg zu verhelfen", sagt Albanese. Das Paket umfasse 70 Militärfahrzeuge, darunter 28 gepanzerte Fahrzeuge und 14 Sondereinsatzfahrzeuge.

04.19 Uhr: EU-Außenminister beraten über weitere Hilfen für die Ukraine

Nach dem versuchten Aufstand der Wagner-Söldner in Russland beraten die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine. Erwartet wird ein formeller Beschluss, den gemeinsamen Militärhilfe-Fonds um weitere 3,5 Milliarden Euro aufzustocken. Ungarn blockierte zuletzt die Freigabe einer Tranche von 500 Millionen Euro aus dem Fonds, mit denen Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert werden sollen.Außerdem geht es um die Frage, wie Russland für den Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen werden kann. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wird per Video zu der Debatte zugeschaltet.

02.06 Uhr: Ukrainische Truppen rücken wohl bei Bachmut vor

Die ukrainischen Truppen haben am Sonntag eigenen Angaben zufolge bei Bachmut Geländegewinne erzielt. Im Vergleich zum Vortag seien die Streitkräfte 600 bis 1000 Meter in der Nähe der Stadt Bachmut vorgerückt, sagt der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Ost, Serhij Tscherewatji.

01:50 Uhr: Russland meldet Schäden nach Wagner-Vormarsch

Bei dem Vormarsch aufständischer Wagner-Söldner in Russland sind nach Angaben der Behörden Häuser und Straßen beschädigt worden. In der Region Woronesch seien 19 Häuser in dem Dorf Elisawetowka durch ein Feuergefecht beschädigt worden, teilte der Chef der Bezirksverwaltung, Maxim Jantsow, im Messengerdienst Telegram mit. Demnach kam es in der Nähe des Dorfes "während des Durchzugs einer Wagner-Kolonne zu Zusammenstößen" mit der regulären russischen Armee.

In der südlichen Stadt Rostow am Don, in der Wagner-Kämpfer am Samstag ein Militär-Hauptquartier besetzt hatten, beschädigten Panzer Fahrbahnen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, wie Bürgermeister Alexej Logwinenko in Online-Netzwerken mitteilte. Auf Fotos, die er im Internet veröffentlichte, waren Panzerspuren auf den Straßen zu sehen.

01.36 Uhr: Luftangriffe auf Hafenstadt Odessa

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht aus der Luft angegriffen worden. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor möglichen russischen Angriffen mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern gewarnt.

00.31 Uhr: Selenskyi - Krieg kehrt nach Russland zurück

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet nach Meinung der Führung in Kiew inzwischen immer mehr Schaden in Russland selbst an. Es sei erkennbar, "dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videobotschaft. Es blieb unklar, ob er damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. "Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an", sagte Selenskyj.