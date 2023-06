Filmfest München zeigt "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Wenn der Pumuckl ruft, kann die Sonne noch so sehr nach draußen locken: Das Kino ist dann der bessere Ort. Entsprechend voll war es am Samstag in der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Hier wurden im Rahmen des Münchner Filmfests erstmals drei Folgen der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" gezeigt.

Hurra, der Pumuckl ist wieder da - und wohnt beim Eder-Neffen

Kinder und deren Eltern, aber auch jede Menge Fans der ersten Stunde waren gekommen, um zu sehen, ob die neuen Pumuckl-Abenteuer mit dem beliebten, vom BR koproduzierten Serien-Original aus den 80er-Jahren mithalten können. Die Vorzeichen waren gut: Regie geführt hat der auf bairische Geschichten spezialisierte Marcus H. Rosenmüller, Florian Brückner spielt den Neffen von Meister Eder und Kabarettist Maxi Schafroth leiht dem Pumuckl seine Stimme.

Das Besondere: Wenn die Serie Ende des Jahres im Programm von RTL anläuft, kann zwischen Schafroths Stimme und der mittels Künstlicher Intelligenz rekreierten Stimmlage von Originalsprecher Hans Clarin gewählt werden. Die war auch in den drei Folgen zu hören, die beim Münchner Filmfest gezeigt wurden: Das Ergebnis ist verblüffend. Bis auf wenige Ausnahmen klingt Pumuckl wirklich wie früher.