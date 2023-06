Mach's gut, Indiana Jones!

Alt ist der Archäologe Indiana Jones geworden. Wir schreiben das Jahr 1969, die USA feiert die erfolgreiche Mondlandung, Indy lebt in New York und hält eine letzte Vorlesung, bei der seine Studenten sich nur mit Mühe wachhalten. Danach Applaus vom Kollegium und der Abschied in den Ruhestand. Alles so gar nicht abenteuerhaft, Indiana Jones ist 70.

Die Welt, in der Millionen von Kinozuschauern ihn vor 42 Jahren lieben lernten, ist eine andere. Indy selbst desillusioniert, grummelig. "Das ist der letzte Indiana Jones Film. Für mich zumindest. Daher hat es mich interessiert, wie die 40 Jahre, die seit dem ersten Film vergangen sind, sich auf die Figur ausgewirkt haben. Wie geht ein Indiana Jones mit dem Alter um, wenn die Kräfte nachlassen?", sagt Harrison Ford im BR-Interview.

Rad des Schicksals gesucht

Kaum hat Indy seine Professur hinter sich gelassen, erscheint seine Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) auf der Bildfläche. Sie will mit Indy ein letztes großes Abenteuer wagen und die zweite Hälfte des Rads des Schicksals finden. Ein uraltes Instrument, mit dem Archimedes einst Verschiebungen in der Zeit vorauszusagen glaubte. Kaum hat Indy sich überreden lassen, wird er auch schon von Alt-Nazis gejagt. Mads Mikkelsen – herrlich maliziös – als Bösewicht will als Jürgen Voller mit dem Rad zurück in die Vergangenheit, um den Nazis zur Weltherrschaft zu verhelfen.