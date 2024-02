"Fastnacht in Franken" – Vorfreude auf die Kultsendung

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen

Die "Fastnacht in Franken" ist auch in den Sozialen Medien zu finden. Auf Facebook gibt es schon seit ein paar Tagen die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die Kultsendung. Auch während der Live-Sendung wird es auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte geben. BR Franken blickt auf Instagram hinter die Kulissen der Kultsendung.

Seit mehr als 35 Jahren Kult

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Die Sendetermine 2024 im BR Fernsehen:

"Fastnacht in Franken" – Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken:

Freitag, 2. Februar, 19.00 Uhr (live), Samstag, 3. Februar, 20.15 Uhr (Wdh.), Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.30 Uhr (Wdh.)

Veitshöchheim außer Rand und Band – Prominente und Narren im Fastnachtsfieber:

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.00 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken – jung und närrisch:

Sonntag, 11. Februar, 18.45 Uhr, Rosenmontag, 12. Februar, 11.40 Uhr (Wdh.)

Alle Fastnachtssendungen sind nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu finden.