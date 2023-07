Gaga, aber rasant: Der Thriller "Hypnotic" mit Ben Affleck

Polizist Danny Rourke (Ben Affleck) hat schwere Wochen hinter sich. Seine Tochter wurde entführt. Seitdem sucht Danny nach jedem noch so kleinen Hinweis für ihren Aufenthalt. Dann bekommt sein Partner einen anonymen Hinweis zu einem Banküberfall, der überraschenderweise mit seiner Tochter in Verbindung zu stehen scheint. Doch als Danny den Bankräuber Dellrayne (herrlich maliziös: William Fichtner) während der Tat stellt, macht der eine üble Entdeckung. Dellrayne verfügt über eine mysteriöse Fähigkeit, die Gedanken seiner Mitmenschen zu manipulieren, sie an Ort und Stelle zu hypnotisieren. Es gelingt ihm, zu entkommen. Was Danny nun erst recht an seine Fersen heftet. Er ahnt nicht, dass er einem schrecklichen Geheimnis aus der Spur ist.