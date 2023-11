Zahl der Schulanfänger auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Junglehrkräfte stellen Forderungen

Die Junglehrkräfte im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) haben große Erwartungen an die neue Kultusministerin. Es brauche mehr Flexibilität, sowohl in der Ausbildung als auch in den Jahren nach dem Berufseinstieg, forderten sie am Wochenende bei ihrem Landesausschuss in Schweinfurt.

So schlägt der BLLV unter anderem vor, dass Studierende sich zukünftig ausschließlich für Lehramts-Fächer einschreiben und nicht bereits für Schularten. Damit sei man später auf dem Arbeitsmarkt flexibler und habe auch länger Zeit, um herauszufinden, welche Schularten am besten zu einem passe. Nahe der eigenen Heimat studieren und später auch arbeiten zu können, sei dem Lehrernachwuchs ebenso wichtig, sagte Alexander Hecht, Vorsitzender des Jungen BLLV dem BR.

Angehende Lehrer beklagen unattraktives Studium

Als großes Problem beschrieben die jungen Pädagogen und Pädagoginnen den zunehmenden Lehrermangel. "Ich glaube, es gibt zu wenig Lehrkräfte, weil wir kein attraktives Studium haben", sagte Lena Schäffer, die Vorsitzende der Studierenden im Jungen BLLV. Das Lehramtsstudium sei "realitätsfern", als Vorbereitung für den Beruf sei es ungeeignet. "Wir brauchen einfach realitätsnähere Szenarien an den Universitäten, damit das Ganze wieder attraktiver wird", sagte sie. "Jedes Kind ist individuell und deswegen müssen wir auch so ausgebildet werden, dass wir individuell auf die Kinder eingehen können", so Schäffer.

Ferner müsse man den Studierenden zeigen, dass es mehr gibt als nur die Grundschule und das Gymnasium. Der Lehrkräftemangel bestehe vor allem an Mittelschulen, also genau an der Schulart, die fast kein Lehramtsstudent durchlaufen hat. Diversität könne ein Kollegium jedoch nur vorleben, wenn es selbst divers sei. Außerdem müsse mehr in die physische und psychische Gesundheit der Lehrkräfte investiert werden. Mit der neuen Kultusministerin wolle man so früh wie möglich in den Dialog treten und hoffe, dass sie die Anliegen des Jungen BLLV in ihre Arbeit miteinbezieht

Mit Informationen von Reuters und dpa