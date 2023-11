Chaos in Schifa-Klinik: Humanitäre Lage in Gaza spitzt sich zu

Viele Palästinenser haben nach UN-Angaben das größte Krankenhaus in der Stadt Gaza verlassen, vor dem sich israelische Soldaten und Hamas-Kämpfer Gefechte liefern. Einige Familien hätten mittelschwer verletzte Angehörige bei der Flucht aus dem Schifa-Krankenhaus mitgenommen, sagte am Montag ein UN-Vertreter, der anonym bleiben wollte. Die Patienten, die zurückblieben, seien auf spezielle Vorkehrungen zur Evakuierung angewiesen, darunter ausreichend ausgestattete Rettungswagen, um sie nach Ägypten zu bringen.

Noch immer mehr als 3.600 Menschen auf dem Gelände

Nach Darstellung des Direktors der Krankenhäuser im von der militant-islamistischen Hamas regierten Gazastreifen, Mohammed Sakut, befanden sich auf dem Gelände des Krankenhauses noch etwa 650 Patienten, 500 Mitarbeitende des Gesundheitswesens und etwa 2.500 Vertriebene. Am Wochenende hatte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens angegeben, es befänden sich rund 1.500 Patienten, 1.500 medizinische Angestellte und rund 15.000 Vertriebene vor Ort.

Flüchtende berichteten am Wochenende von ihren Erfahrungen aus der Klinik. "Wir haben am Schifa-Krankenhaus Schutz gesucht. Die Entbindungsstation wurde getroffen, ein Fahrzeug wurde getroffen und eine Wohnung in der Nähe. Ich habe Angst um meine Familie, die Kinder, die Älteren. Es gab eine Menge Angriffe und Bomben, sogar neben dem Schifa-Krankenhaus. Wir wussten nicht, wo wir schlafen sollten", berichtet Karam al-Sawafiri.

Mehrere Patienten bereits gestorben – darunter zwei Frühchen

Krankenhausvertreter haben die Sicherheitslage in der Schifa-Klinik als Belagerung beschrieben. Das israelische Militär teilte mit, es habe denjenigen, die die Gegend verlassen wollten, einen sicheren Fluchtkorridor angeboten. Die Situation im Krankenhaus soll sich am Wochenende verschlechtert haben.

Einem UN-Bericht zufolge sind seit dem Totalausfall des Stroms am Samstag zwei zu früh geborene Babys und zehn andere Patienten gestorben. Das UN-Nothilfebüro OCHA bezieht sich dabei auf Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinenserbehörde in Ramallah im Westjordanland. Unabhängig ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen – bei früheren Konflikten in der Region stellten sich derartige Meldungen im Nachhinein allerdings als akkurat heraus. Derzeit seien noch 36 weitere Frühchen, die auf Brutkästen und damit Strom angewiesen sind und mehrere Dialysepatientinnen und -patienten wegen des Stromausfalls in akuter Lebensgefahr. Ein Arzt der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, 17 Patienten befänden sich auf der Intensivstation.

100 Leichen verwesen auf dem Krankenhaus-Gelände

Der letzte Generator, der noch Strom lieferte, sei am 11. November mangels Treibstoff ausgefallen, hieß es in dem Bericht. Auf dem Krankenhausareal verwesten rund 100 Leichen, die nicht beerdigt werden könnten, berichtete OCHA weiter unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der Palästinenserbehörde. Den Angaben zufolge herrschen dort verheerende hygienische Zustände. Auf den Stationen sammelten sich medizinische Abfälle, die nicht sachgerecht entsorgt werden könnten, hieß es.

Schon zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Lage in dem Klinikkomplex mit rund 700 Betten angeprangert. Wegen der Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der islamistischen Hamas in unmittelbarer Nähe und des Treibstoffmangels sei eine medizinische Versorgung kaum noch möglich, hieß es. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, schrieb auf X: "Die Welt kann nicht schweigen, während Krankenhäuser, die sichere Zufluchtsorte sein sollten, in Schauplätze des Todes, der Verwüstung und der Verzweiflung verwandelt werden." Ghebreyesus forderte einen sofortigen Waffenstillstand.