Gefahr durch Dauerregen: Unwetterwarnung für das Allgäu

Viel Regen – und zwar so viel, dass es gefährlich werden könnte: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile des Freistaats herausgegeben.

Gefahr durch Dauerregen vor allem im Allgäu

Ab Sonntagnachmittag soll es an den Alpen und im südlichen Vorland ausgiebig regnen. Für das Oberallgäu gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor Dauerregen heraus. Bis Mittwochabend könne hier länger anhaltend Regen fallen. "Dabei summieren sich binnen 72 Stunden 80 bis 100, in den Weststaulagen der Allgäuer Alpen auch über 140 Liter pro Quadratmeter", teilte der DWD mit. Noch größere Mengen seien dort lokal nicht auszuschließen.

Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen seien möglich. Einzelne Erdrutsche könnten auftreten, hieß es.

Windiger Wochenbeginn

Zu Beginn des Wochenendes hatte es in Lagen ab 600 Metern in Bayern vielerorts geschneit. Die Schneefallgrenze im Freistaat steigt nun allmählich auf über 1.500 Meter. Die verbreitet starken Winde halten auch am Montag an – im gesamten Alpenvorland und auch in großen Teilen Frankens sind starke bis stürmische Böen möglich. In den Hochlagen der Alpen können schwere Sturmböen bis 100 km/h, auf höchsten Gipfeln orkanartige Böen um 115 km/h auftreten.

In der Nacht zum Montag tritt an den östlichen Mittelgebirgen zum Teil leichter Frost auf, vorübergehend ist dort auch Vorsicht wegen Glätte durch geringen Schnee angebracht.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell von Warnungen betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.