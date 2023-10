Zusatzstudiengang Antisemitismus an der Uni Würzburg

Grundlagen in drei Semestern

Vor einem Jahr sind 30 Studentinnen und Studenten in dem damals ganz neuen Studiengang gestartet. Jetzt, im Wintersemester 23/34, kamen ebenfalls 30 Erstsemester dazu. Das Zusatzstudium ist in 3 Module aufgebaut: Im ersten Semester geht es um Grundlagen: Was ist Antisemitismus, welche Definitionen gibt es, welche Vorfälle sind zum Beispiel der bayerischen Meldestelle für Antisemitismus bekannt? Im zweiten Semester werden die Teilnehmer auf konkrete Vorfälle im Unterricht vorbereitet, auch in Workshops mit Rollen spielen. Im dritten und letzten Semester geht es dann auch um Medienhandeln. Wie wird die aktuelle Situation in Israel und Gaza in den sozialen Medien, wie Tik Tok oder Instagram dargestellt? Wie macht sich Antisemitismus dabei bemerkbar. Und was kann man medial dagegensetzen.

Schockiert über Antisemitismus auch an Schulen

In der ersten Vorlesung des Wintersemesters für die Studierenden im dritten Semester fragt die Dozentin am Anfang, wie jeder den Krieg in Israel und Gaza ganz persönlich erlebt. Ein Student meldet sich, hat den Mut, seine Gedanken auch in größerer Runde zu äußern: Erst die Causa Aiwanger, sagt er, jetzt die Ereignisse in Nahost. Man bemerke in Deutschland nach 45 den Prozess der "Wiedergutwerdung" statt einer tatsächlichen Wiedergutmachung. Jetzt äußerten alle eine bedingungslose Solidarität mit Israel, während man sich nebenbei weigere, vor der eigenen Haustür zu kehren. Was man auch daran sehe, dass in Brandenburg zwei Lehrer eine Schule haben verlassen müssen, weil sie gegen Hitler-Grüße vorgehen wollten, die an der Schule gezeigt würden. "Das hat mich ziemlich wütend gemacht", so der Student.

Im Hörsaal berichtet eine andere Studentin, dass für sie ganz aktuell Social Media ein brennendes Thema sein. Sie selbst sieht sich in einer eher linken Bubble, in der sie sich einigen inzwischen entfolgt habe, weil es zu viele antisemitische Äußerungen gebe. "Ich habe da in den letzten zwei Wochen radikal aussortiert", sagt sie.

Hohe Nachfrage und lange Wartelisten

Das Zusatzstudium an der Uni Würzburg wird mit dem Zertifikat Antisemitismuskritische Bildung für Unterricht und Schulen, kurz ZABUS nach drei Semestern abgeschlossen. Das Interesse bei angehenden Lehrkräften aus allen Schulbereichen ist groß, die Wartelisten sind inzwischen lang. Auch Lehrerinnen und Lehrer, die bereits unterrichten, wollen das Zusatzstudium absolvieren, ebenso Personen aus der Erwachsenenbildung und dem Diversity-Bereich. Wenn wir wollten, könnte wir große Hörsäle füllen, sagt eine Dozentin. Mit dem aktuellen Krieg in Israel und Gaza ist die Zahl der Anfragen an die Uni Würzburg noch einmal gestiegen.