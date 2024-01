"Wir sind nackt": Weber fordert europäischen Atomschutzschirm

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber fordert einen Atomschutzschirm für Europa. Im BR24-Interview-der-Woche sagte der Europaabgeordnete und stellvertretende CSU-Chef, ein solcher Schutz sei eine Lebensversicherung für jeden Staat.

Weber: Europa ist militärisch betrachtet "nackt"

Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und eines möglichen Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sei Europa militärisch betrachtet "nackt": "Wir können uns selbst kaum verteidigen", so Weber. "Und deswegen muss jetzt alles getan werden, um Verteidigung zu stärken, auch um Abschreckung zu praktizieren", forderte der CSU-Politiker.

Um das Friedensversprechen der EU auch in Zukunft zu halten, müsse Europa jetzt in Abschreckung investieren. Dazu müsse man mit den Atommächten Großbritannien und Frankreich reden, wie ein solcher Schutzschirm aufgebaut werden könne. "Am Ende der Tage ist die atomare Drohung die Lebensversicherung für jeden Staat", so Weber.

Mit Atommächten Frankreich und Großbritannien zusammenarbeiten

Weber schlug der EU vor, das Angebot des französischen Präsidenten Macron von 2020 aufzugreifen, den Atomschutzschirm seines Landes in europäische Strukturen einzubetten: "Europa muss Gas geben, wir müssen uns verteidigungsfähig stellen. Die Zeit läuft uns davon."

Wie das dann genau geregelt werde, wer am roten Knopf sitze, das müsse noch diskutiert werden, sagte Weber. Entscheidend sei zunächst die Entschlossenheit der EU, das Thema anzugehen.

Mit europäischem Rakentenschutzschirm beginnen

Seiner Ansicht nach sollte Europa einen europäischen Raketenschutzschirm mit Raketen und Kampfdrohnen aufspannen und eine Cyberdefence-Brigade zur Abwehr von Angriffen auf die digitale Infrastruktur aufbauen: "Im digitalen Netz ist doch für jedermann nachvollziehbar, dass es keine nationalen Grenzen mehr gibt", mahnte Weber. "Deswegen eine europäische Cyber-Defense-Brigade, die unsere digitale Struktur in der Zukunft schützen wird."