Atomwaffenexperte: "Es gibt keine taktischen Nuklearwaffen"

Roter Knopf ist Hollywood, Realität ist "alleinige Autorität"

BR24: In Filmen sieht man häufig einen roten Knopf, den der US-Präsident drückt, um einen Atomschlag auszuführen. Wie ist es wirklich?

Spaulding: Es gibt verschiedene Ebenen der Authentifizierung, wenn der Präsident entscheidet, eine Nuklearwaffe einsetzen zu wollen. Aber in den USA haben wir etwas, das wir alleinige Autorität nennen. Das heißt: Der Präsident allein entscheidet, Nuklearwaffen einzusetzen und es braucht keine zweite Autorisierung eines anderen Menschen. Der Präsident könnte alleine einen Abschuss befehlen.

In anderen Ländern gibt es keine alleinige Autorität. Da gibt es eine Befehlskette von mehreren Menschen in einer bestimmten Reihenfolge, die dem Angriff zustimmen müssen. In den USA haben wir immer noch alleinige Autorität. Was einen schon beunruhigen kann: Das Schicksal eines Dritten Weltkriegs, das in den Händen einer einzelnen Person liegt.

BR24: In den USA ist es so geregelt, weil es unter Umständen sehr zeitkritisch ist.

Spaulding: Das ist richtig, es bleibt sehr wenig Zeit, um zum Beispiel auf herannahende Raketen zu reagieren, abhängig davon, wann sie erkannt werden und wie schnell sie fliegen.

Es stand in der Vergangenheit schon häufig kurz davor: Es gab Fehlalarme und falsch verstandene Signale, bei denen man dachte, es seien herannahende Raketen. Gott sei Dank war man in diesen Fällen sowohl auf russischer als auch auf US-Seite so vorsichtig, dass man keinen vermeintlichen nuklearen Vergeltungsschlag ausgeführt hat. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht trotzdem eine Befehlskette haben könnte, dass zumindest zwei oder drei Menschen in diese Entscheidung eingebunden sind.

Neues atomares Wettrüsten ab 2026?

BR24: Russland hat im Zuge des Ukraine-Kriegs oft mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Wie viele der 5.889 russischen Sprengköpfe sind aber wirklich noch funktionsfähig?

Spaulding: Russland hat das größte Arsenal an nuklearen Sprengköpfen, fast gleichauf mit den USA. Es gibt jeden Grund, zu glauben, dass sie auch funktionieren. Im Zuge des Vertrags über die Reduzierung von Nuklearwaffen zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation, genannt "New START", haben sich beide Seiten dazu verpflichtet, die Anzahl ihrer Sprengköpfe auf 1.550 zu begrenzen.

Dieser Vertrag wird – auch wegen der Situation in der Ukraine – 2026 auslaufen. Und es sieht nicht danach aus, dass er erneuert wird. Es kann also sehr gut sein, dass wir ab 2026 wieder ein Wettrüsten haben, eine steigende Anzahl an nuklearen Sprengköpfen auf beiden Seiten. Eine Vielzahl von Organisationen arbeitet daran, das zu verhindern, meine eingeschlossen, die "Union of Concerned Scientists".