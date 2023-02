> Skifahren: Wie gelingt eine umweltfreundliche Anreise?

Weißer Kunstschnee auf grüner Wiese – in diesem warmen Winter ist der Skitourismus so stark in die Diskussion gekommen wie nie zuvor. Geht Skifahren noch klimafreundlich? Auch bei der Anreise müsste angesetzt werden. Die meisten kommen mit dem PKW.