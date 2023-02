Warum manche Schulen noch in den Skikurs fahren und andere nicht

Etwa 80 Siebtklässler das Bayreuther Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums (MWG) starten am kommenden Sonntag mit Bussen nach Wagrain in Österreich. Das fünftägige Schulskilager ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder möglich und das MWG möchte den Schülerinnen und Schülern, die wegen Corona auf vieles verzichten mussten, dieses Erlebnis ermöglichen.

Alle Klassenfahrten würden immer wieder auf den Prüfstand gestellt, versichert Schulleiterin Elisabeth Götz. Und das Skilager hat die Prüfung in diesem Schuljahr wieder bestanden. "Wir haben zum Beispiel einen Kleiderkreisel, um Skiausrüstung günstig erwerben zu können", sagt Elisabeth Götz. Vielerorts wird diskutiert, ob sich der Neukauf von Skiausrüstung aufgrund des Klimawandels noch lohnt.

Nachhaltigkeit ist Thema am Skiort

Neben den Kosten von ein paar hundert Euro ist die Nachhaltigkeit das zweite große Argument gegen einen Schulskikurs. "Als Klimaschule setzen wir uns damit auseinander", erklärt die Schulleiterin des MWG und berichtet von entsprechenden Abendprogrammen im Skilager. "Die Auswirkungen des Skifahrens können die Schüler:innen am besten dort nachvollziehen, wo sie auftreten." Zudem gehöre das "Gleiten auf Schnee und Eis" in den bayerischen Lehrplan. Elisabeth Götz ist es auch ein Anliegen, den Schülern vielfältige Bewegungs- und Erfahrungsangebote zu machen. "Da geht es um Gesundheit und Fitness. Manchmal gibt solch ein Kurs einen Impuls, der ein Leben lang wirkt."

Wenige Gehminuten vom MWG entfernt befindet sich das Gymnasium Christian-Ernestinum (GCE). Auch hier wurde die Notwendigkeit des Skilagers besprochen. In mehreren Gremien, in denen auch Schüler und Eltern vertreten waren, bekam der Schulskikurs die Rote Karte. "Die Gründe sind vielschichtig", erklärt Schulleiter Franz Eisentraut. "Von den Kosten bis hin zur Ökologie sprach vieles gegen die Fahrt. Ich denke auch, dass Skifahren hier in Oberfranken nicht zur zentralen Erfahrungswelt gehört." Das Gemeinschaftserlebnis bei solchen Fahrten könne auch in einem anderen Rahmen gewonnen werden, deshalb hat das GCE das Skilager nicht einfach abgesagt, sondern ausgetauscht.

Sommersportwoche ersetzt Schulskikurs

Statt Skilager setzt die Schule nun auf eine Sommersportwoche: eine Klassenfahrt nach Bischofsgrün im Fichtelgebirge, wo es zahlreiche Sport-, Wander- und Ausflugsmöglichkeiten gibt. "Damit schaffen wir auch eine stärkere Klassengemeinschaft und unvergessliche Eindrücke", ist Franz Eisentraut überzeugt. Der Schulleiter fügt hinzu: "Ob die Entscheidung richtig war, wird sich noch zeigen. Wir wollen zwei Jahre das neue Konzept testen und dann schauen wir, wie wir weitermachen."

Professor Peter Kuhn vom Bayreuther Zentrum für Sportwissenschaft an der Universität Bayreuth kann alle Argumente pro und contra Schulskikurs nachvollziehen. Er selbst könnte sich nicht eindeutig für oder gegen ein Skilager aussprechen. Zur Diskussion kann er allerdings einige Fakten beitragen. Zum Beispiel gebe es Untersuchungen von Schulskikursen, die durch Messungen belegen, dass das sogenannte Selbstkonzept der Kinder beim Skikurs profitiert. Dabei geht es zum Beispiel um körperliche und soziale Fortschritte. "Voraussetzung dafür ist, dass der Sport in einem herausfordernden Umfeld stattfindet - den verschneiten Alpen zum Beispiel", sagt Kuhn. Das funktioniere aber zum Beispiel auch bei einem Kletterkurs in der Fränkischen Schweiz.

Autofahrt schlimmer als Kunstschnee

Peter Kuhn beschäftigt sich im Rahmen seiner Studien und Lehre auch mit der Nachhaltigkeit von verschiedenen Sportarten. Skifahren wird derzeit heißt diskutiert, vor allem wegen des Einsatzes von Kunstschnee. Diesen betrachtet Kuhn aber gar nicht als das Hauptproblem. Vielleicht ist es überraschend, aber das größte ökologische Problem ist laut Kuhn die Anfahrt zum Skiort, vor allem, wenn Einzelpersonen oder Familien mit dem Auto von Franken nach Österreich oder Frankreich fahren. "Dagegen ist der Einfluss von Schneekanonen auf die Natur marginal", betont er. Weil Schulen mit Bussen zum Skiort fahren, in denen bis zu 50 Kinder sitzen, und der CO2-Ausstoß auf alle Mitfahrer umgelegt werden muss, hält der Sportwissenschaftler Schulskikurse aus ökologischer Sicht dementsprechend für kein großes Problem.