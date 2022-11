Faktenfuchs: Wie Online-Petitionen im Infokrieg benutzt werden

Chaos und Unsicherheit stiften, Glaubwürdigkeit abgreifen

Petitionen können Themen auf die öffentliche Agenda bringen; im Idealfall dadurch, dass Medien oder Politiker sie aufgreifen, erklären die Experten. Auch die Zahl der Unterschriften kann dabei Auswirkungen auf die Meinungsbildung haben. Ein Experiment von Wissenschaftlern rund um Helen Margetts von der University of Oxford aus dem Jahr 2011 belegte, dass eine Petition mit vielen Unterschriften dazu führen kann, dass Menschen sich eher geneigt fühlen, ebenfalls zu unterschreiben.

Hohe Teilnehmerzahlen bei Online-Petitionen könnten zwar Eindruck machen, entscheidend ist laut der Wissenschaftler in Bezug auf Desinformationskampagnen aber etwas anderes: Sie versuchen, sich einen bestimmte Eigenschaft von Petitionen zunutze zu machen. Denn wenn es eine Petition gebe, erwecke das den Eindruck, Bürger aus der Mitte der Gesellschaft würden sich für ein Thema einsetzen, sagt Martin Emmer. Dadurch werde Petitionen eine gewisse Glaubwürdigkeit zugesprochen.

Entscheidend sei aber vor allem die grundsätzliche Verunsicherung. Emmer sagt, es komme gar nicht so sehr drauf an, was genau mit einer Petition passiere. "Sobald Misstrauen entsteht, sobald Chaos entsteht, dann ist damit für manche Akteure schon das Ziel erreicht."

Online-Petitionen auch für Kampagnen in Tschechien und Frankreich genutzt

Dass Online-Petitionen aus Perspektive von strategischen Desinformationsakteuren wie staatlichen Trolleinheiten oder organisierten Verschwörungstheoretikern dafür geeignet sind, zeigen weitere Beispiele. In dem oben erwähnten Meta-Report wird noch eine zweite koordinierte Kampagne beschrieben, diesmal chinesischer Herkunft. Sie nahm tschechische User ins Visier - und erstellte dafür auf tschechischen Plattformen Petitionen, die Stimmung gegen die Regierung machen und Druck auf die politischen Entscheidungen des Landes ausüben sollten.

Auch im Wahlkampf können fingierte Petitionen eine Rolle spielen. Im Rennen um das Amt des französischen Präsidenten hat der rechtsextreme Kandidat Éric Zemmour versucht, fingierte Online-Petitionen für seinen Vorteil zu nutzen. Das zeigt eine Analyse des Institute for Strategic Dialogue (ISD). Demnach hat eine Organisation, die Verbindungen zu Zemmours Wahlkampagne hatte, mindestens ein Dutzend Petitionen erstellt, ohne den Ursprung der Petitionen - nämlich aus Zemmours Umfeld - transparent zu machen. Dabei ging es um Themen wie die Corona-Impfung oder Migration.

Die Petitionen wurden anschließend auf Twitter und Facebook verbreitet - laut ISD in einer Art und Weise, die auf eine koordinierte Aktion schließen lässt. Wenige Accounts waren für einen großen Anteil der Verbreitung verantwortlich und ein großer Teil der Interaktionen erfolgte bereits nach wenigen Sekunden.

ISD-Analystin Zoé Fourel zufolge hatte das Erfolg: Mindestens eine Petition sei auch von anderen Usern aufgegriffen worden. "In einem gewissen Ausmaß waren sie erfolgreich darin, auch Menschen außerhalb der Zemmour-Wahlkampf-Bubble zu erreichen", sagt Fourel im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

Astroturfing: Online-Petitionen bieten neue Möglichkeiten für altes Phänomen

Grundsätzlich gibt es das verdeckte Einmischen in die öffentliche Meinungsbildung schon länger. Das Phänomen des "Astroturfings", eine Bewegung aus der Mitte der Bevölkerung für vermeintliche politische Unterstützung vorzutäuschen, ist nicht neu - und wird im Internet lediglich fortgeführt.

Auch auf Straßendemonstrationen tauchen bestimmte Akteure auf, die politische Partizipation "kapern", sagt Martin Emmer. Vor allem im religiös-extremistischen und rechtsextremen Milieu sei das zu beobachten. "Es soll der Anschein erweckt werden, bestimmte Themen oder Anliegen kämen von ganz normalen Bürgern." Das sorge für eine gewisse Authentizität. Dahinter stehe auch: "Eine Strategie, um in den deutschen Diskurs reinzukommen."

Online-Petitionen bieten auch aufgrund ihrer offenen Gestaltung einen Anknüpfungspunkt für diese Strategie. Bei vielen Plattformen reicht eine gültige Emailadresse, schon kann unterschrieben werden, auch unter einem falschen Namen. Die Daten werden bei den meisten Online-Petitionsplattformen nicht überprüft. Auf der E-Petitionsseite des Deutschen Bundestags hingegen schon, dort muss man sich mit der Meldeadresse registrieren.

Hier kann eine Petition dazu führen, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestags damit beschäftigt. Hier sind die Unterschriftszahlen meist deutlich niedriger als auf Plattformen wie "Change.org" oder "Avaaz", wo die Teilnahmehürde zwar niedrig ist, jedoch auch keine parlamentarischen Prozesse in Gang gesetzt werden.

Außerdem finden sich, insbesondere über russische Suchmaschinen, zahlreiche Anbieter, die Fake-Unterschriften für Online-Petitionen verkaufen - samt Captcha-Umgehung, also der Überprüfung, ob ein Bot oder ein echter Mensch unterschreibt. 1.000 Unterschriften von verschiedenen IP-Adressen kosten bei einem Anbieter 2.800 Rubel (umgerechnet rund 45 Euro).

Was tun Petitionsplattformen gegen Missbrauch?

Der #Faktenfuchs hat "Change.org" und "Avaaz" angefragt, zwei große Plattformbetreiber, die in der koordinierten Aktion über die Facebook-Kommentarspalten betroffen waren. "Avaaz" antwortete nicht, "Change.org" schriftlich.

Ein Sprecher von "Change.org" schreibt, im Rahmen der koordinierten Aktion über Facebook seien fünf Petitionen entfernt und die damit verbundenen Konten gesperrt worden. Zu diesem Zeitpunkt war nach #Faktenfuchs-Recherchen noch mindestens eine Petition von "Freies Deutschland" online, dem Account unter dem das russische Netzwerk Fake-Petitionen verbreitet hatte.

Wie hoch der Anteil an Petitionen ist, die gesperrt werden und was man gegen Unterschriftenkauf tue - auf diese Fragen antwortet der Sprecher nur allgemein: "Change.org arbeitet hart daran, sicherzustellen, dass jede Unterschrift und jede Petition eine echte Person repräsentiert. Aus diesem Grund verfügen wir über eine Reihe automatischer Systeme, Tools zur Überprüfung von Unterschriften und Teams, die uns dabei helfen, problematisches Verhalten schnell zu erkennen und zu bewältigen, einschließlich Beeinflussungsversuche."

Wie problematisch ist das für die Petitionen selbst und die demokratische Gesellschaft?

Der Bamberger Politologe Andreas Jungherr sagt, es sei natürlich problematisch, dass Akteure versuchen, sich mit böser Absicht in die Meinungsbildung einzumischen. Jedoch müsse man abwägen. Dass unsere digitale Öffentlichkeit angreifbar sei, liege eben auch daran, dass sie integrativ und für alle Menschen offen ist. "Klar sind diese Angriffe ein Ärgernis. Aber ein Ärgernis, dass es wert ist, in Kauf zu nehmen, angesichts dessen, was dadurch an neuer und tieferer politischer Partizipation für ganz normale Bürgerinnen und Bürger möglich gemacht wird."

Martin Emmer sieht es ähnlich: "Wir dürfen uns da nicht verrückt machen lassen." Trotz der Schwachstellen von Online-Petitionen würden die Vorteile überwiegen. Nur weil es eine Einflussnahme gibt, sollte man nicht die Finger davon lassen. "Wir würden genau in die Falle laufen, wenn wir keine Petitionen mehr nutzen würden."