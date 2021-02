Querdenker: Wer sie sind - und wie sich die Bewegung entwickelt

Am 29. August 2020 zieht ein großer Demonstrationszug durch die Berliner Innenstadt. Einige der Demonstranten halten Plakate hoch, die Politiker und Wissenschaftler zeigen: Angela Merkel, Olaf Scholz, Karl Lauterbach, Christian Drosten. Alle sind in Häftlingskleidung abgebildet und tragen ein Schild mit der Aufschrift "schuldig" in den Händen.

Woran genau sie "schuldig" sein sollen, steht nicht auf den Schildern, aber klar ist: Die Demonstranten lehnen die Maßnahmen, die die Politik unter dem Einfluss der Wissenschaft getroffen hat, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, rundheraus ab. Mehr noch: Merkel und Co. sollen nach Ansicht der Demonstranten sogar eingesperrt werden.

"Querdenken" ist in ganz Deutschland aktiv

Diese Demonstration, an der sich rund 38.000 Menschen beteiligten, hatte Michael Ballweg angemeldet, Gründer und Geschäftsführer einer Software-Firma aus Stuttgart. Dort hatte er im Frühjahr 2020 "Querdenken 711" ins Leben gerufen. "Querdenken 711" bezeichnet sich selbst als (Freiheits-)"Initiative", manchmal auch als Bewegung - es handelt sich dabei also weder um einen Verein noch um eine Partei.

Der Zusatz "711" kommt von der Telefonvorwahl Stuttgarts (0711). "Querdenken 711" ist die Stuttgarter Ortsgruppe von "Querdenken". Deutschlandweit gibt es laut eigener Website derzeit 68 Ableger, davon neun in Bayern. Auch diese lokalen Gruppen tragen jeweils die Telefonvorwahl im Namen, also zum Beispiel "Querdenken 089 München". Allein bis Oktober hat "Querdenken" eigenen Angaben zufolge deutschlandweit mehr als 100 Demonstrationen und Versammlungen organisiert, an denen mehrere Hunderttausend Menschen teilgenommen haben sollen.

An Weihnachten kündigte Ballweg eine Demonstrations-Pause an. Er wolle den Winter stattdessen nutzen, um "Kräfte für den Frühling" zu sammeln, begründete er sein Vorgehen in einem Video. Dies empfehle er auch anderen "Querdenken"-Gruppen in Deutschland.

Autokorsos als neue Form des Protests

Inzwischen ist die Winterpause aber vorbei. Am 27. Januar rief Ballweg per Videobotschaft zu einer neuen Protestform auf: Autokorsos in Städten. Los ging es in Stuttgart, inzwischen werden in einer sogenannten "Freiheitsfahrer"-Gruppe auf Telegram Autokorsos in mehreren deutschen Städten geplant. Mit den Autokorsos, an denen teilweise mehrere Hundert Fahrzeuge beteiligt sind, wollen die Querdenker ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen zeigen.

Offizielles Ziel der "Querdenker" ist die uneingeschränkte Wiederherstellung der momentan teilweise eingeschränkten Grundrechte: "Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung", heißt es in einem einseitigen Manifest. Das seien insbesondere die Aufhebung der Einschränkungen von Grundrechten durch die "Corona-Verordnung". Dann werden neun Grundrechte aufgelistet, unter anderem Meinungs-, Versammlungs- und Berufsfreiheit.

Weiter heißt es in dem Manifest: "Wir sind überparteilich und schließen keine Meinung aus". In der Tat ist auf Querdenken-Demos eine diffuse Mischung aus Menschen, Ideen und Weltbildern anzutreffen: Kleinfamilien neben Krawallmachern, Regenbogen- neben Reichskriegsflaggen.

Herrmann sieht in Querdenkern äußerst heterogene Bewegung

Die Bayerische Staatsregierung sieht "Querdenken" als "äußerst heterogene" Bewegung: Inhaltlich spanne sich der Bogen dabei von Bürgern, die auf die Bedeutung des Versammlungsgrundrechts hinweisen wollen, über fanatische Impfgegner, Esoteriker, generelle Staatsskeptiker bis hin zu Verschwörungstheoretikern. "Auch Rechtsextremisten sowie 'Reichsbürger' und 'Selbstverwalter' versuchen, sich die Corona-Krise zu Nutze zu machen und beteiligen sich an entsprechenden Demos", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im November.

Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet Kern von Querdenken 711

Ähnlich sieht das der baden-württembergische Verfassungsschutz: Sowohl "personell" als auch "ideologisch" gebe es bei "Querdenken 711" Überschneidungen unter anderem zu Rechtsextremisten und Reichsbürgern bzw. Selbstverwaltern. Die Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik und lehnen demokratische und rechtsstaatliche Strukturen ab. Mitte November traf sich Ballweg im thüringischen Saalfeld zu einem "Arbeitstreffen" mit dem Reichsbürger Peter Fitzek, der sein eigenes "Königreich Deutschland" ausgerufen hat.

Seit Dezember beobachtet der baden-württembergische Verfassungsschutz den Kern bzw. die Organisationsebene von "Querdenken 711". "Wenn extremistische Bestrebungen die grundgesetzlichen Freiheiten missbrauchen, um damit ihren extremistischen und verschwörungsideologischen Narrativen Vorschub zu leisten, ist eine Grenze überschritten", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) damals. "Die fortgeschrittene Radikalisierung der 'Querdenken'-Gruppierung im Land macht eine Beobachtung ihrer Organisationsebene durch unseren Verfassungsschutz unabdingbar".