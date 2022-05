Hagel und Orkanböen: Teils kräftige Gewitter in Bayern

Zur Übersicht: "Nachrichten und Hintergründe zum Wetter in Bayern"

Das Wetter in Bayern lässt in den kommenden Tagen viel Sonne und im späteren Tagesverlauf örtliche, teils kräftige Gewitter erwarten. Solche können sich am Donnerstag in den Alpen, in der Donau-Alb-Region sowie in Unterfranken zusammenbrauen. Für diese Regionen gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell die Warnstufe 3 heraus.

Für Franken und das Donauumfeld warnt der DWD: Bis in die Nacht können von Westen gebietsweise schwere Gewitter auftreten, dabei lokal heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, 2 cm große Hagelkörner und orkanartige Böen bis 110 km/h.

Bislang nur mittelstarkes Unwetter in Unterfranken

Das im Norden Bayerns durchziehende Unwetter hat sich bisher - Stand 21 Uhr - als weniger stark herausgestellt als angekündigt. Einzelne Sturmböen hätten aber dazu geführt, dass bis zum Abend rund 20-30 Bäume entwurzelt wurden, heißt es von der Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken in Würzburg. Auch ein Bauzaun sei umgeweht worden.

Der Schwerpunkt des Unwetters liege in der Verbindungslinie Spessart-Rhön, von Aschaffenburg bis Bad Neustadt/Saale. Einige Straßen seien überflutet, Keller oder Unterführung aber bislang nicht vollgelaufen. Im Raum Würzburg und Schweinfurt donnerte und blitzte es am Abend heftig, regnete aber nur leicht.

Unwetter am Freitag - Tornados in Franken nicht auszuschließen

Ab Freitag heißt es auch für weitere Teile Bayerns: Erst die Sommerhitze, dann der große Knall. Nach Temperaturen von bis zu 32 Grad am Freitag erwartet der DWD am Abend auch in Bayern Turbulenzen. Selbst Tornados schließen die Meteorologen für Nordbayern nicht aus. "Die Gewitter, die wir für Mitteldeutschland erwarten, werden wohl nicht ganz schadlos an Bayern vorbeigehen", so ein Sprecher des DWD. "Die Voraussetzungen sind vorhanden, allerdings sieht es nach aktuellem Stand so aus, als liege die Gefahr deutlich nördlich der Landesgrenze." Aber auch in Südbayern kann es vereinzelt heftig gewittern.

Für große Teile der Mitte Deutschlands warnt der Wetterdienst vor heftigen Gewittern mit Sturm- und Orkanböen am Freitag.