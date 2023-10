Landtagswahl in Bayern: Die wichtigsten Infos im Überblick

Darf ich meinen Stimmzettel fotografieren?

Nein, Fotos, Selfies und Filmen in der Wahlkabine sind nicht erlaubt. Die Stimmabgabe muss geheim erfolgen. Was auch heißt: Zu zweit hinter den Sichtschutz verschwinden, ist verboten.

Was, wenn ich meine Briefwahlunterlagen noch nicht abgeschickt habe?

Wer Briefwahl beantragt hat, es aber bislang nicht geschafft hat, seine Unterlagen abzuschicken und jetzt Sorge hat, dass der Brief nicht mehr rechtzeitig ankommt, kann am Sonntag mit Wahlschein auch im Wahllokal wählen gehen. Diese haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Was nicht geht, ist, den ausgefüllten Brief in einem Wahlraum abzugeben. Das geht nur direkt beim Wahlamt – ebenfalls bis 18 Uhr.

Wer tritt an?

Zur Wahl treten 15 Parteien an. Die sechs Parteien, die aktuell im Landtag vertreten sind: CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP. Sie alle haben einen oder zwei Spitzenkandidaten gekürt. Aber auch neun kleinere Parteien sind zu den Wahlen zugelassen.

Um am Ende mit Abgeordneten in den Landtag einzuziehen, brauchen die Parteien mindestens fünf Prozent der Stimmen – hierzu werden, wie oben geschildert, Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Sollte eine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, dürfen auch eigentlich siegreiche Direktkandidaten in den Stimmkreisen nicht in den Landtag einziehen.