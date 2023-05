Drag Queen Vicky Voyage weist Kritik an Lesung für Kinder zurück

Die Drag Queen Vicky Voyage hält den Vorwurf der Frühsexualisierung durch ihren geplanten Auftritt bei einer Lesung für Kinder einer Münchner Stadtteilbibliothek für ungerechtfertigt. "Hätten diese Menschen die Informationen zur Veranstaltung sorgfältig gelesen, wüssten sie, dass es sich um ein kindergerechtes Programm handelt", sagte die Künstlerin der Nachrichtenagentur dpa in München.

Sie wolle Kinder für Bücher begeistern und ihnen verschiedene Lebensweisen und Blickwinkel nahebringen. Unterstützung bekam sie von der prominenten Drag Queen Olivia Jones, die selbst oft vor Kindern liest: "Etwas mehr Unaufgeregtheit und weniger Populismus würde der Diskussion sicher gut tun."

Lesung für Kinder ab 4

Unter dem Motto "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" wird zu der Lesung für Kinder ab vier Jahren neben Vicky Voyage der Drag King Eric BigClit erwartet. In der Terminankündigung heißt es, "Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten".

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sah "Kindswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt", wie am Wochenende in der "Bild"-Zeitung zu lesen war.

Reiter: Verbot wäre "reichlich überzogen"

Die Münchner Stadtbibliothek wies die Kritik bereits zurück: Das breit aufgestellte Programm richte sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Daher habe man auch Lesungen zum Thema Diversität im Programm.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußerte sich zunächst kritisch zu der Veranstaltung. Später stellte er klar, er fände ein Verbot der Lesung aber "reichlich überzogen". Die Teilnahme an der Veranstaltung sei freiwillig. Zudem habe er kein Problem mit Drag Queens. Er stehe "auch weiterhin stabil an der Seite der gesamten queeren Szene", betonte Reiter.

CSU stört der Name "BigClit"

Die CSU-Fraktion in München stört sich vor allem am Namen "BigClit", zu deutsch bedeutet der Nickname wohl so viel wie "Große Klitoris". Dieser Name sei sexualisiert, urteilte die Fraktion, die wegen ihrer Kritik am Christopher Street Day in München nicht mehr bei der Parade mit einem eigenen Wagen dabei sein darf.

Voraussetzung für eine Teilnahme sei der glaubhafte und konsequente Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen, so die Veranstalter. Bei der CSU stößt das auf Unverständnis: "Wer Vielfalt feiert, muss auch vielfältige Meinungen akzeptieren."

Proteste gegen Drag-Queen-Lesung in Wien

Auch in Wien war vor Kurzem eine Drag-Queen-Lesung auf Widerstand gestoßen. Dort marschierten am 16. April sogar Demonstranten auf, die Plakate hochhielten, auch den Schriftzug "Beschützt unsere Kinder!" Dort hatte die rechte FPÖ rund 100 Demonstranten gegen die Lesung mobilisiert.

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp hatte eine Absage der Veranstaltung gefordert, weil so "eine inakzeptable Frühsexualisierung von Kleinkindern" stattfinde. Bei einer Gegendemo hatten sich in Wien Hunderte Unterstützer der LGBTIQ-Gemeinschaft rund um das Lokal versammelt. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, intergeschlechtliche sowie queere Menschen.

Mit Informationen der dpa