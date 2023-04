Trump wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten Donald Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in New York mit.

Trump plädiert auf nicht schuldig

Zuvor hatte der 76-Jährige bei der Verlesung der beispiellosen Anklage gegen ihn in allen 34 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Das berichteten die Sender CBS und NBC aus der laufenden Sitzung am Gericht in New York, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Kameras durften die Ereignisse im Gerichtssaal nicht live übertragen. Trumps Anwalt hatte zuvor angekündigt, dass sein Mandant auf nicht schuldig plädieren werde.

Zuvor war der frühere US-Präsident unter großem Polizeiaufgebot und begleitet von Demonstrationen zur Verlesung der Anklage gegen ihn vor Gericht eingetroffen. Der Republikaner lief in Begleitung von Sicherheitsleuten in das Gerichtsgebäude in Manhattan und wurde dort vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei seiner Ankunft winkte er Schaulustigen kurz zu.