Experte Latif: El-Niño-Phänomen könnte für Rekordhitze sorgen

El Niño ist ein Wetterphänomen, das in unregelmäßigen Abständen im Pazifischen Ozean auftritt. Dieses Ereignis hat weitreichende Auswirkungen auf das Klima weltweit. In neutraler Wetterlage wehen Passatwinde in westlicher Richtung und treiben den Humboldtstrom an der Westküste Südamerikas nach Norden und südlich des Äquators Richtung Südostasien ab. Durch El Niño fließt warmes Wasser an die Westküste Südamerikas, was zu starken Regenfällen, Überschwemmungen und Orkanen führt, während in Australien und Südostasien Trockenheit, Dürre und Waldbrände herrschen. El Niño tritt üblicherweise alle zwei bis sieben Jahre auf und hat auch Auswirkungen auf Europa und andere Regionen.

Infolge von El Niño: Experten warnen vor Temperaturrekord

Experten warnen bereits seit Ende 2022, dass außergewöhnlich warme Tiefengewässer im tropischen Westpazifik wohl das nächste El-Niño-Ereignis für 2023 ankündigen. Dies könnte zu globalen Temperaturrekorden führen, da ein Teil der Meereswärme in die Atmosphäre abgegeben wird. Bereits jetzt ist das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen Pazifik wärmer als der langjährige Durchschnitt, was immer mit höheren Temperaturen an Land einhergeht.