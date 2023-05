Bayern und Tschechien: Ziemlich beste Atom-Freunde?

So viel Einigkeit war lange nicht zwischen Bayern und Tschechien beim Thema Atomkraft. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dem Prager Premier Petr Fiala kommt von beiden Politikern ein klares Bekenntnis zur Kernenergie, wenngleich natürlich unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen: Söder kritisiert, dass Deutschland seine letzten Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Fiala bekräftigt den geplanten Bau neuer großer und kleiner Reaktoren.

Von früheren Meinungsverschiedenheiten zwischen Prag und München in Sachen Atomkraft ist nach der bayerischen Kabinettssitzung in Regensburg zusammen mit Fiala nichts zu merken. Wenn Söder mit Blick auf die enormen Fortschritte in den bayerisch-tschechischen Beziehungen von "ziemlich besten Freunden" spricht, scheint an diesem Tag auch die Atomkraft diese Freundschaft nicht zu trüben.

Viele Störfälle in Temelín und Dukovany

Tschechien hat zwei Atomkraftwerke, die über die Jahre immer wieder durch Störfälle von sich Reden machten: im südböhmischen Temelín und im südmährischen Dukovany. Vor allem die mittlerweile ad acta gelegten Ausbaupläne für Temelín, nur rund 60 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt, zählten lange zu den Konfliktpunkten zwischen den Nachbarländern.

Als sich der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ab 2010 um einen Neuanfang in den angespannten bayerisch-tschechischen Beziehungen bemühte, gehörte es zu den schwierigeren Aufgaben, die Sorgen des Freistaats in puncto Temelín vorzutragen. Sein Umweltminister damals hieß Markus Söder.

Von den früher unterschiedlichen Sichtweisen zeugen Sätze, die bis heute auf der Internetseite des bayerischen Umweltministeriums zu finden sind: "Für die Bayerische Staatsregierung steht der Schutz der bayerischen Bevölkerung im Mittelpunkt." Die Staatsregierung habe den zügigen Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie maßgeblich mitgestaltet und lehne den Neubau von Reaktoren am Standort Temelín ab. Ziel sei vielmehr, "die tschechische Regierung von der Energiewende und dem bayerischen Weg hin zu erneuerbaren Energien zu überzeugen". Auch die Ausbaupläne in Dukovany begleitete Bayern kritisch.

Söder: Deutschland wird froh über Tschechiens Atomstrom sein

In Regensburg will ein tschechischer Reporter nun von den beiden Politikern wissen, ob es denn möglicherweise eine Allianz zwischen Bayern und Tschechien bei der Atomkraft geben könne - jetzt, da der Freistaat Kernkraftwerke in Eigenregie betreiben wolle. "Es ist ein schwerer Fehler, den Deutschland macht, jetzt die Kernenergie abzuschalten", entgegnet Söder. "Wir bleiben dabei: Es ist noch nicht zu spät, die Umkehr ist möglich." Auf die einst kritisierten tschechischen Ausbau-Pläne geht Söder nicht direkt ein, sagt aber: "Am Ende wird Deutschland froh darüber sein, dass Tschechien auch weiter Atomstrom produziert und den quasi auch Deutschland und Bayern zur Verfügung stellt."

Für Tschechien ist die Atomkraft laut Fiala "eine Notwendigkeit". Sie leiste zum einen einen Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen, zum anderen gewähre sie angesichts des Kriegs in der Ukraine Energiesicherheit. Sein Land werde daher die Kernenergie weiter ausbauen, stellte der tschechische Premier klar. Neben dem Bau von großen Reaktoren in Dukovany - etwa 200 Kilometer von der bayerischen Grenze - arbeite die Tschechische Republik auch an der Möglichkeit, modulare kleine Reaktoren in Betrieb zu nehmen. Als ein Standort dafür ist Temelín im Gespräch.

Grüne: Kein Versuchslabor für unausgereifte Reaktortechnik

Der europapolitische Sprecher der bayerischen Grünen-Landtagsfraktion, Florian Siekmann, sieht die tschechischen Atom-Pläne kritisch. "Die Grenzregion darf nicht zum Versuchslabor für unausgereifte Reaktortechnik werden", sagte er BR24.

Mit Blick auf den bayerischen Ministerpräsidenten fügte er hinzu: "Söder täte gut daran, ein Abkommen zum Ausbau der erneuerbaren Energien abzuschließen, statt nuklearen Träumereien nachzuhängen." Im vergangenen Jahr hatten die Pläne, im Grenzgebiet Mini-Reaktoren aufzustellen, auch bei Kommunalpolitikern in Ostbayern Sorgen ausgelöst.