Söder über Russland-Sanktionen: "Ohne Wenn und Aber"

Nach einigen Irritationen in der Union haben sich die CSU-Politiker Markus Söder und Alexander Dobrindt hinter den "national verabredeten Kurs" zum Ukraine-Krieg gestellt. Laut Parteichef Söder stehen die Christsozialen "ohne Wenn und Aber" zu Sanktionen gegen Russland. Beim Auftakt der CSU-Sommerklausur im oberfränkischen Kloster Banz ergänzte er: Die Bundesregierung müsse aber ihr Versprechen einhalten, "dass wir trotz Sanktionen gut durch den Winter kommen".

Am Wochenende hatte CSU-Generalsekretär Martin Huber ausweichend auf die Frage geantwortet, ob die CSU ohne Wenn und Aber an allen Sanktionen festhalten will. "Wir müssen den Druck gegenüber Russland aufrechterhalten", sagte Huber dem "Münchner Merkur". "Aber wir sehen natürlich schon: Die Sanktionen treffen uns auch." Man unterstütze die Ukraine aus Überzeugung, müsse aber auch auf die eigene Bevölkerung schauen, ergänzte Huber mit Blick auf eine mögliche Gas-Notlage im Winter.

Söder: Hilfe für Schutzsuchende, Waffen, Sanktionen

Söder nannte in Banz weitere Beispiele für den Ukraine-Kurs der CSU: Hilfe für Schutzsuchende und die Forderung nach mehr Waffenlieferungen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach sich ebenfalls für die Russland-Sanktionen aus - und kritisierte die Ukraine-Politik der Bundesregierung an anderer Stelle. Das anderen Ländern zugesagte Ringtausch-Modell für Waffenlieferungen an Kiew funktioniere ganz offensichtlich nicht, betonte Dobrindt. Das sei ein "Versagen".

Laut einem Bericht von "tagesschau.de" wurde von den gestarteten Ringtausch-Verfahren bisher tatsächlich kein einziges abgeschlossen. So soll zum Beispiel Tschechien 15 Panzer aus deutschen Industriebeständen erhalten.

Kritik an Kretschmer: "Nimmt Sonderposition ein"

Den jüngsten Vorschlag des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Michael Kretschmer, den Krieg in der Ukraine "einzufrieren", wies die CSU-Spitze zurück. "Michael Kretschmer nimmt eine Sonderposition ein", sagte Dobrindt. "Die kann er für sich in Anspruch nehmen, aber das ist nicht die Haltung von CDU und CSU."

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte zuletzt gefordert, Deutschland müsse sich dafür einsetzen, "dass dieser Krieg eingefroren wird". Er sei auch der festen Überzeugung, dass man weiter Rohstofflieferungen aus Russland brauche.

FDP-Vize: "Söder lange ein großer Putin-Kuschler"

Aber auch am Kurs der CSU gibt es durchaus Kritik. Nach den Äußerungen von Generalsekretär Huber über die Russland-Sanktionen zeigte sich etwa FDP-Vize Johannes Vogel empört. "Die CSU sollte sich lieber die Frage stellen, welche Verantwortung sie dafür trägt, dass wir so schlecht vorbereitet in diesen Konflikt gegangen sind, sagte Vogel dem "Münchner Merkur".

"Die Bundeswehr ist katastrophal ausgestattet", erläuterte der FDP-Politiker. "Die Abhängigkeit von russischem Gas wuchs unter Angela Merkel von circa 30 auf über 55 Prozent. Markus Söder war lange ein großer Putin-Kuschler und wollte sogar den Propaganda-Impfstoff Sputnik kaufen."

AKW-Forderung erneuert - kein Tempolimit im Gegenzug

Die CSU-Spitze erneuerte derweil ihre Forderungen, die drei verbliebenen aktiven Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz zu lassen. Stand jetzt sollen sie Ende des Jahres abgeschaltet werden. Laut der Bundesnetzagentur werde im Winter die größte Energienot des Jahres herrschen, sagte Dobrindt. Zu diesem Zeitpunkt könne man keine Energieträger vom Netz nehmen.

Wie es politisch dazu kommen könnte, bleibt aber offen. Von einem möglichen Kompromiss zwischen Grünen und FDP, neben einer Verlängerung der Atomkraftwerke ein befristetes Tempolimit einzuführen, hält Söder nichts. Mit Blick auf mögliche Gas-Engpässe warnte der CSU-Chef zudem davor, den Süden und Osten Deutschlands zu benachteiligen. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Bundesregierung vor besonders großen Herausforderungen steht: "Es ist schwer, keine Frage, aber die Widersprüche sind offenkundig."

Am Donnerstag kommt Friedrich Merz zur CSU

Erstmals seit langem steht das Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten ganz im Zeichen der Oppositionsrolle: Bei ihrer Sommerklausur wollen die CSU-Bundestagsabgeordneten diverse Forderungen an die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP richten. Am Donnerstag wird Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und Unions-Fraktionschef im Bundestag, ins Kloster Banz kommen.