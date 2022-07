"Beherrschbar stabil": Bayern verlängert Corona-Maßnahmen

Bayern bleibt bei seiner Corona-Politik. Aktuell liegt die bayernweite Inzidenz bei rund 890, der Ministerrat hat deshalb heute die 16. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um weitere vier Wochen bis zum 20. August verlängert.

Die Hospitalisierung sei "beherrschbar stabil", sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) bei der Kabinetts-Pressekonferenz. Das heißt, dass im ÖPNV weiterhin Maskenpflicht herrscht. Die Fahrgäste dürfen allerdings entscheiden, ob sie eine OP- oder eine FFP2-Maske tragen wollen. Gleiches gilt in Einrichtungen, die vulnerable Personengruppen betreuen oder behandeln. Also beispielsweise in Arztpraxen und Krankenhäusern.

Corona-Testgebot bleibt bestehen

Auch für diejenigen, die vulnerable Einrichtungen betreten wollen - Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime - ändert sich nichts: Sie müssen einen Test vorlegen. In Justizvollzugsanstalten brauchen Besucher und nicht geimpfte und nicht genesene Beschäftigte ebenfalls einen tagesaktuellen Test.

Bundesregierung ringt um Corona-Kurs

Die Bundesregierung bereitet sich auf steigende Infektionszahlen im Herbst vor. Erste Maßnahmen wie Mindeststandards für Pflegeheime hat das Kabinett in Berlin bereits Anfang des Monats gebilligt. Derzeit verhandeln Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) darüber, wie das künftige Infektionsschutzgesetz aussehen soll.

Besonders bei der Frage, ob eine Maskenpflicht in Innenräumen möglich sein soll, sind sich die Koalitionspartner noch uneins. Laut Buschmann sind Maßnahmen wie Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren nicht mehr verhältnismäßig.