Sauberes Trinkwasser: Die mühsame Arbeit der Wasserversorger

Grundwasser ist ein Teil des natürlichen Wasserkreislaufs und wichtig für die Trinkwasserversorgung. In Bayern werden über 90 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen, das vor allem aus Niederschlägen entsteht, die im Boden versickern. Nach einiger Zeit tritt dieses Wasser wieder an die Oberfläche und speist dann Bäche, Flüsse und Seen.

Ammoniak, Nitrat, Pflanzenschutzmittel, Phosphor

Wird das Grundwasser in seiner chemischen Zusammensetzung verändert, wirkt sich das auch auf den Stoffhaushalt oberirdischer Gewässer aus. Zum Beispiel, wenn Nähr- und Schadstoffe wie die Stickstoffverbindungen Ammoniak und Nitrat durch Niederschläge aus dem Boden ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen. Diese Verbindungen entstehen unter anderem im Straßenverkehr, beim Heizen und bei industriellen Prozessen. Die Hälfte des Stickstoffs und mehr als die Hälfte des Phosphors in den Gewässern stammt nach Aussage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) jedoch aus dem landwirtschaftlichen Sektor. Selbst dann, wenn bedarfsgerecht gedüngt werde, so das LfU, lasse es sich nicht vermeiden, dass Nitrat in die Gewässer gelangt.