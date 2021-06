Gülle in Fülle Lösungen für den umstrittenen Dünger

Auf dem klassischen Bauernhof von einst gibt es einen ausgewogenen Nährstoffkreislauf zwischen den Tieren im Stall und den Äckern oder Wiesen, auf denen das Futter für die Tiere erzeugt wurde - neben Getreide oder anderen Lebensmitteln: Gülle - die nährstoffreiche Mischung aus Kot und Urin der Stalltiere - wird als Dünger auf die Felder ausgebracht und versorgt Futter- und andere angebaute Pflanzen mit Stickstoff, Phosphat und Mineralien. Eigentlich eine tolle Sache, solange der Dünger dort entsteht, wo er auch gebraucht wird - und nur in der Menge, in der er auch gebraucht wird.

Fachlich wird das als Tierbesatz bezeichnet und beschreibt das Verhältnis von Viehhaltung zu landwirtschaftlicher Fläche. In Deutschland ist der Tierbesatz bei durchschnittlich einer Großvieheinheit pro Hektar. Das entspricht einer Kuh oder acht Mastschweinen pro Hektar und ist nach Ansicht von Prof. Kurt-Jürgen Hülsbergen vom Lehrstuhl Ökologischer Landbau und Pflanzenbausysteme der TU München eigentlich "ideal". Doch die Verteilung ist längst nicht so ideal.

Gülle, Pillen, Müll & mehr Was in Bayerns Trinkwasser sickert

Der Nährstoffkreislauf ist vielerorts aus dem Ruder gelaufen. Zum einen werden die Tiere oft nicht dort gehalten, wo auch ihr Futter erzeugt wird und damit ihre Ausscheidungen willkommen wären, sondern in Großstallungen in regelrechten Ballungsgebieten wie bei der Schweinemast beispielsweise. Wird dort die anfallende Gülle auf den landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, reichern sich zu viel Stickstoff und Phosphor im Boden an - er wird überdüngt. Der Überschuss an Stickstoff wird aus den Böden wieder ausgeschwemmt und landet als Nitrat in naheliegenden Gewässern und im Grundwasser. Oder "verdunstet" in Form von Ammoniak, das sich andernorts ablagert und dort ungewollt düngt oder als Lachgas, einem Treibhausgas, wirksam wird. Auch Feinstaub kann aus Ammoniak entstehen.