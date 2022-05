Ukraine-Ticker: Selenskyj fordert noch härtere Sanktionen

13.15 Uhr: Ukrainer können ab Dienstag Hrywnja in Euro tauschen

Geflüchtete aus der Ukraine können von Dienstag an für zunächst drei Monate in Deutschland Banknoten ihrer einheimischen Währung Hrywnja in Euro tauschen. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, dürfen sie einen Betrag von insgesamt bis zu 10.000 Hrywnja bei teilnehmenden deutschen Banken und Sparkassen umtauschen. Das entspricht derzeit einem Betrag von rund 317 Euro. Der Umtausch erfolge zu dem von der Bundesbank bekanntgegebenen Wechselkurs. Etwaige Verluste, die sich für Banken aus dem Wechselkursrisiko ergeben könnten, soll der Bundeshaushalt tragen. Dafür sind im Haushaltsentwurf für 2022 Ausgaben von bis zu 52,5 Millionen Euro vorgesehen.

12.56 Uhr: Selenskyj - 87 Tote bei russischem Luftangriff vergangene Woche

Bei einem Luftangriff auf Desna in der Region Tschernihiw im Norden der Ukraine sind in der vergangenen Woche nach Angaben des ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 87 Menschen getötet worden. Das sagte Selenskyj bei einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die ukrainischen Rettungsdienste hatten am Dienstag vergangener Woche von acht Toten gesprochen.

12.34 Uhr: EU-Kommission will Schuldenregeln wegen Ukraine-Krise ein weiteres Jahr aussetzen

Die strengen Schuldenvorgaben in der Europäischen Union sollen angesichts der Ukraine-Krise um ein weiteres Jahr länger ausgesetzt bleiben. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt erst 2024 wieder vollständig in Kraft zu setzen. Grund seien hohe Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine, hohe Energiepreise und Engpässe bei den Lieferketten. "Wir sind weit von der wirtschaftlichen Normalität entfernt", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Die Schulden- und Defizitregeln waren während der Corona-Krise ausgesetzt worden und sollten eigentlich ab 2023 wieder gelten. Der Vorschlag der EU-Kommission wird nun den EU-Ländern vorgelegt.

12.22 Uhr: UN - Mehr als 6 Millionen Menschen sind aus Ukraine geflohen

Mehr als 6 Millionen Menschen sind seit Beginn des Kriegs aus der Ukraine geflohen. Das teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Weitere acht Millionen Menschen seien innerhalb des Landes vertrieben worden.

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi lobte die internationale Reaktion auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine als überwältigend positiv. "Das Mitgefühl lebt und wir brauchen eine ähnliche Mobilisierung für alle Krisen weltweit", sagte er. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Zahl der weltweit Geflüchteten nach UN-Angaben auf insgesamt mehr als 100 Millionen getrieben.

12.04 Uhr: Russischer Soldat bei Kriegsverbrecherprozess zu lebenslänglicher Haft verurteilt

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Das Gericht in Kiew sah es nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einen 62-Jährigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall.

12.02 Uhr: Bundesbank - Russischer Wirtschaft droht durch Krieg massiver Schaden

Russland droht infolge des Ukraine-Kriegs aus Sicht der Bundesbank erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Auch längerfristig sei mit massiven Schäden zu rechnen, heißt es im Monatsbericht der Bundesbank. Bestehende strukturelle Probleme dürften sich nochmals erheblich verschärfen: "Insgesamt steuert Russland darauf zu, einen beachtlichen Teil seines Wohlstands auf Dauer zu verlieren."

Russland sei stark von ausländischen Vorleistungsgütern abhängig, so die Bundesbank-Experten: "Die neuen Exportverbote westlicher Länder und die Lieferbeschränkungen vieler Unternehmen dürften somit speziell die russische Industrie empfindlich treffen." Russische Exporteure müssten sich nach neuen Absatzmärkten und Logistikmöglichkeiten umsehen: "Insgesamt drohen der russischen Industrie infolge der weitgehenden internationalen Isolation hohe Effizienzverluste und technologischer Rückschritt."

11.57 Uhr: Österreichs Ex-Ministerin Kneissl gibt Rosneft-Posten auf

Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl räumt nach Angaben des russischen Ölkonzerns Rosneft ihren Aufsichtsratsposten bei dem staatlichen Unternehmen. Der Rückzug folgt auf das Ausscheiden des ehemaligen deutschen Kanzlers Gerhard Schröder und des deutschen Geschäftsmanns Matthias Warnig bei Rosneft.

11.53 Uhr: Selenskyj fordert schärfere Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer virtuellen Ansprache an die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos maximale Sanktionen gegen Russland gefordert. Die Sanktionen müssten ausgeweitet werden, um die russische Aggression gegen sein Land zu stoppen, sagte er. Sie müssten ein Ölembargo einschließen und eine Sanktionierung aller russischen Banken. Zudem müsse der Handel mit Russland komplett eingestellt werden.

Selenskyj sagte, sein Land habe russische Vorstöße verlangsamt und der Mut seines Volkes habe eine beispiellose Einigkeit in der demokratischen Welt bewirkt. Er drängte auf einen vollständigen Rückzug ausländischer Unternehmen aus Russland, um die Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu verhindern.

11.48 Uhr: Kreml macht Westen für Nahrungsmittelkrise verantwortlich

Das russische Präsidialamt hat dem Westen vorgeworfen, mit seinen Sanktionen eine weltweite Nahrungsmittelkrise hervorgerufen zu haben. "Russland war immer eher ein verlässlicher Exporteur von Getreide", sagte Sprecher Dmitri Peskow: "Wir sind nicht die Ursache des Problems."

11.26 Uhr: Russland angeblich zu Verhandlungen mit Kiew bereit

Russland hat einem Medienbericht zufolge seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine signalisiert. Voraussetzung sei, dass Kiew eine "konstruktive Position" einnehme, berichtete die Agentur Ria unter Berufung auf den stellvertretenden Außenminister Russlands, Andrej Rudenko. Er wolle zudem nicht ausschließen, dass über den Austausch der Gefangenen aus dem Stahlwerk Asowstal gesprochen werde.

11.14 Uhr: Care warnt vor Gefährdung von Schwangeren in der Ukraine

Angesichts der kritischen medizinischen Lage in der Ukraine hat die Hilfsorganisation Care vor einer wachsenden Gefährdung von Schwangeren und Frauen im gebärfähigem Alter gewarnt. In der Ukraine wüssten "Schwangere oft nicht einmal, ob sie überhaupt versorgt werden können und ob ihr Geburtsort vor den anhaltenden Kämpfen sicher ist", sagte der Generalsekretär von Care Deutschland Karl-Otto Zentel in Berlin.

Seit Februar haben die Vereinten Nationen demnach 235 Angriffe auf ukrainische Gesundheitseinrichtungen registriert. "Das ist völlig inakzeptabel", sagte Zentel. Der UN-Bevölkerungsfonds schätze zudem, dass in den ersten drei Monaten seit Beginn des Krieges bereits rund 80.000 Frauen in der Ukraine ihren Entbindungstermin hatten, unzählige könnten sich dabei aber nicht auf eine medizinische Versorgung verlassen.

11.02 Uhr: Habeck - Ungarn soll Öl-Embargo nicht mehr blockieren

Im Ringen um ein Öl-Embargo der EU gegen Russland hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ungarn vor einer weiteren Blockade gewarnt. Einige Staaten verhinderten Solidarität in der EU, sagte der Grünen-Politiker beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Es gebe "verschiedene Lösungen für verschiedene Länder". Er könne sich auch Ausnahme-Regelungen für Ungarn oder andere vorstellen, so Habeck. Die Debatte müsse aber in eine gemeinsame Position münden: "Ich erwarte von jedem, auch von Ungarn, dass sie an einer Lösung arbeiten." Es könne nicht sein, dass sich jemand zurücklehne und auf sein Abkommen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin setze.

10.54 Uhr: Russisches Militär bestätigt Raketenangriff auf Bahnstation bei Kiew

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben einen Militärtransport nahe Kiew bombardiert. "Mit seegestützten Hochpräzisionsraketen wurden bei der Bahnstation Malyn im Gebiet Schytomyr Waffen und Militärtechnik der 10. ukrainischen Gebirgs-Sturm-Brigade aus Iwano-Frankiwsk vernichtet, die in den Donbass verlegt werden sollten", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, bei der Vorstellung des Lageberichts.

Ukrainische Quellen hatten am Vorabend die Bombardierung der Kleinstadt gemeldet und dabei über ein Todesopfer und mehrere Verletzte berichtet.

10.45 Uhr: Ifo-Geschäftsklimaindex hellt sich trotz Ukraine-Krieg auf

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai aufgehellt und konnte sich damit erneut etwas vom Einbruch zu Beginn des Ukraine-Kriegs erholen. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Vergleich zum April um 1,1 Punkte auf 93,0 Zähler, wie das Ifo-Institut nach einer Umfrage unter rund 9.000 Firmen mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einer Eintrübung auf 91,4 Punkte gerechnet.

Im März war Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer wegen des Einmarschs Russlands in die Ukraine eingebrochen und hat sich seitdem leicht erholt. "Anzeichen für eine Rezession sind derzeit nicht sichtbar", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Zahlen. Die deutsche Wirtschaft erweise sich trotz Inflationssorgen, Materialengpässen und Krieg als robust.

10.32 Uhr: Ukraine schließt Waffenruhe derzeit aus

Die Ukraine schließt einen sofortigen Waffenstillstand mit Russland aus und ist nicht dazu bereit, der Regierung in Moskau territoriale Zugeständnisse zu machen. "Der Krieg muss mit der vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine enden", schrieb der Stabschef des Präsidialamts, Andrij Jermak, auf Twitter.

Auch Präsidenten-Berater Mychailo Podoljak schloss eine unmittelbare Kampfpause aus, wie sie von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi ins Gespräch gebracht worden war. Damit würde sich die Ukraine nur selbst schaden, da Russland nach einer Waffenruhe nur umso härter zuschlagen würde, sagte Podoljak: "Sie starten dann eine neue Offensive, noch blutiger und größer angelegt." Kiew werde auch keine Konzessionen machen, die auf Gebietsabtretungen hinausliefen, fügte er hinzu.

10.16 Uhr: London - Russlands Verluste so hoch wie die der Sowjets in Afghanistan

Die Verluste der russischen Armee in der Ukraine sind offenbar bereits so hoch wie die der Roten Armee in den neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Kriegs. Das schätzen britische Geheimdienst-Experten, wie aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London hervorging. Die hohe Verlustrate steige mit der russischen Offensive im Donbass weiter. Grund dafür sei eine Kombination aus Faktoren wie schlechte Taktik, eingeschränkte Lufthoheit und mangelnde Flexibilität.