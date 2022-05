EU-Gipfel einigt sich auf Teil-Ölembargo gegen Russland

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein Ölembargo für einen Großteil der Einfuhren an russischem Erdöl verständigt. Der Beschluss decke bis Ende des Jahres "mehr als zwei Drittel der Öl-Einfuhren aus Russland ab", erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend in Brüssel. Die EU schneide den Kreml so "von einer riesigen Finanzierungsquelle für seine Kriegsmaschinerie ab".

Erhebliche Einschränkungen des Embargos

Damit kommt zwar ein Ölembargo gegen Russland, es kommt aber auf Druck Ungarns hin mit erheblichen Einschränkungen. EU-Ratspräsident Michel spricht beim Gipfel in Brüssel dennoch von maximalem Druck auf Russland.

EU-Ratspräsident Michel: "Maximaler Druck auf Russland"

Der Kompromiss sieht vor, dass mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU von dem Einfuhrverbot betroffen sein sollen, wie EU-Ratspräsident Charles Michel kurz vor Mitternacht während eines Gipfeltreffens in Brüssel mitteilte. Der Belgier schrieb auf Twitter von "maximalem Druck auf Russland", um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.