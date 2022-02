Russland-Ukraine-Konflikt: Um diese Gebiete geht es

Mit der Anerkennung der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine und der Ankündigung zur Entsendung von "Friedenstruppen" hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Konflikt weiter eskaliert. Die die im Osten der Ukraine gelegene Region rings um Donezk und Luhansk steht im Mittelpunkt des Streits zwischen Kiew und Moskau. Bereits seit 2014 kommt es dort zu Auseinandersetzungen.

Putin stellt es als einen Kampf um Herkunft und Kultur dar: Der Kreml ist der Ansicht, die abtrünnigen Gebiete seien russischsprachig und müssten vor ukrainischem Nationalismus geschützt werden. Kiew befürchtet eine Annexion der Regionen durch Moskau.

Putin erkennt Anspruch von Separatisten auf gesamte Gebiete an

Putin erkennt die Separatistenregionen in ihren deutlich größeren ursprünglichen ukrainischen Grenzen an. Das bedeutet, dass der Territorialanspruch der Separatisten, die bislang nur etwa 32 Prozent der Gebiete Luhansk und Donezk kontrollieren, deutlich über ihr bisher verwaltetes Gebiet hinausgeht. Das birgt die Gefahr neuer Kämpfe mit den ukrainischen Regierungstruppen, die den übrigen Teil kontrollieren. Putin sagte am Dienstag, dass die Führungen in den als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" mit der ukrainischen Regierung darüber verhandeln müssten.

Düstere Industriestädte

Die beiden selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk liegen unweit der russischen Grenze. In den von Separatisten kontrollierten Gebieten leben hauptsächlich russischsprachige Menschen. Das von Abraumhalden umgebene Donezk ist die wichtigste Stadt im Bergbau-Gebiet des Donbass. Die Stadt, die einst den Namen Stalino trug, gilt als düstere Industriemetropole. Donezk mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern ist zudem eines der wichtigsten Zentren der Stahlproduktion in der Ukraine.

Luhansk, das frühere Woroschilowgrad, ist ebenfalls eine Industriestadt mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Sie liegt an der nördlichen Küste des Asowsche Meers, in dem Gebiet gibt es große Kohlevorkommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Zeit der Sowjetunion, zogen viele russischsprachige Arbeiter dort hin. Viele ihrer Nachkommen leben noch immer dort.

Beide Städte liegen im Donbass, das Gebiet direkt an der Grenze zu Russland ist für seine reichen Kohlevorräte bekannt - und deshalb wirtschaftlich äußerst wichtig.