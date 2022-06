Verwundete ukrainische Soldaten landen am Flughafen Nürnberg

Verwundete ukrainische Soldaten sollen am morgigen Donnerstag an Bord eines Airbus der Bundeswehr am Flughafen Nürnberg landen. Das hat der Airport mitgeteilt. Sie sollen dann nach dem sogenannten Kleeblattkonzept in Krankenhäuser in ganz Bayern verteilt und behandelt werden. Das Kleeblattkonzept hat sich bereits bei Corona bewährt und heißt, dass die Patientinnen und Patienten auf Kliniken verteilt werden, die über freie Kapazitäten verfügen.

Viele Krankenwagen versorgen ukrainische Soldaten

Aus diesem Grund wird eine größere Anzahl von Krankentransportern zum Flughafen fahren. Die Flughafenfeuerwehr und der Verkehrsbereich des Flughafens übernehmen die Organisation vor Ort. Die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Krankentransporte.

Deutschland behandelt schwer verletzte Kriegsopfer

Deutschland hat bereits im März nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit der Behandlung schwer verletzter Kriegsopfer aus der Ukraine begonnen. Lauterbach wollte damals allerdings nicht sagen, ob es sich um Zivilisten oder auch Soldaten handelt. In Nordrhein-Westfalen sind Ende Mai bereits schwer verletzte ukrainische Soldaten eingetroffen.