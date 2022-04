Asow-Regiment: Ukrainische Helden oder Extremisten?

Wie groß ist das Asow-Regiment?

Zur Gruppenstärke des Asow-Regiments liegen unterschiedliche Zahlen vor. Nach Informationen des #Faktenfuchs schätzen Mitarbeiter einer deutschen Sicherheitsbehörde den Anteil auf "zwischen 900 und 1.500 Personen", verweisen aber darauf, dass die Mitgliederzahl 2017 noch bei 2.500 lag.

Auch die Politikwissenschaftlerin Lara Schultz kann keine genauen Zahlen nennen. Sie verweist auf die ukrainische NGO “Far-right Violence Monitoring Group”. Diese geht davon aus, dass bis 2016 rund 5.000 Asow-Mitglieder im Donbass im Einsatz waren. Aktuell sollen Asow-Kämpfer vor allem die Hafenstadt Mariupol verteidigen, Fotos einer Nachrichtenagentur zeigten Teile des Regiments im März auch in Charkiw.

Der “Washington Post” gegenüber behauptete der ehemalige Asow-Kommandant Andrij Biletzki Anfang April, dass dem Regiment insgesamt mehr als 10.000 Kräfte angehörten - eine Schätzung, die sonst aber kein Experte äußert. Auf Anfragen des #Faktenfuchs zur Größe und Rolle von Asow reagierten weder Asow noch die ukrainische Botschaft.

Welche Rolle spielt Asow im derzeitigen Krieg?

Auch wenn die Angaben zwischen 900 und 10.000 Anhängern schwanken: So oder so bildet das Asow-Regiment nur einen kleinen Teil der ukrainischen Kämpfer insgesamt. Denn laut Angaben des ukrainischen Generalkonsulats in München beträgt die Personenzahl der regulären Armee insgesamt rund 250.000 Personen. "Weil das Asow-Regiment in die Nationalgarde eingegliedert ist, darf Asow im Falle eines bewaffneten Konflikts oder eines Angriffs auch an Kampfhandlungen teilnehmen", erklärt Lara Schultz.

Welche Unterstützung erfährt Asow in der Bevölkerung?

Hier unterscheiden die Experten aus den Sicherheitsbehörden und Politikwissenschaftlerin Schultz wieder zwischen dem Regiment und der politischen Bewegung. "Als Regiment ist Asow dasjenige, das am meisten in der Bevölkerung wahrgenommen wird, dem die Verteidigung von Mariupol 2014 zugute gehalten und dessen Kampfkraft geschätzt wird", sagte Schultz dem #Faktenfuchs.

Auch aktuell spiele das Regiment eine "große Rolle bei der Verteidigung von Mariupol", heißt es aus den Sicherheitsbehörden. Der militärische Arm von Asow erhalte "relativ große Unterstützung" aus der ukrainischen Bevölkerung. Daher gebe es viele Spenden für das Regiment. Auch auf sozialen Medien wie TikTok werden die Kampfhandlungen von Asow in Mariupol von Ukrainern gefeiert.

Die Bewegung allerdings, die laut Schultz und deutschen Sicherheitsbehörden offen rechtsextrem agiert, genieße wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Als Partei "National Corps" konnte sie bei den Parlamentswahlen 2019 keine großen Erfolge verzeichnen: Sie kam auf gut zwei Prozent der Stimmen, ist damit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und nicht im Parlament vertreten.

Generell verloren rechtsextreme und ultra-nationalistische Parteien bei den Wahlen 2019 in der Ukraine deutlich an Stimmen. Putins Vorwand der “Entnazifizierung der Ukraine” passt also nicht zur parlamentarischen Realität.

Welche Verbindungen gibt es von Asow nach Deutschland und Bayern?

Welche Verbindungen der politische Arm von Asow auf andere Länder und auch Deutschland hat, beobachten Nachrichtendienste und der Verfassungsschutz. Vor allem die rechtsextreme Kleinstpartei "Der Dritte Weg" pflegt Verbindungen zur Asow-Bewegung in der Ukraine, zeigen #Faktenfuchs-Recherchen.

"Über die Jahre konnten mehrere persönliche Kontakte festgestellt werden“, teilte René Rieger, Sprecher des Bayerischen Verfassungsschutzes, dem #Faktenfuchs auf Anfrage mit. “So nahm beispielsweise am 14. Oktober 2018 wie bereits 2017 eine Delegation des “Dritten Weg” mit bayerischer Beteiligung am "Marsch der Nation" in Kiew teil, der u. a. von einer zur Asow-Bewegung gehörenden Organisation veranstaltet wurde”, erläutert Rieger.

Bilder, die dem #Faktenfuchs vorliegen, zeigen Neonazis der Partei bei einem Treffen der rechtsextremen Szene Anfang 2020 in Ungarn. Dort tragen sie Schlauchschals mit dem Logo der Asow-Partei “National Corps”. Laut Lara Schultz handelte es sich um "gut zwei Dutzend deutsche Neonazis vom Dritten Weg", die bei dem Treffen in Ungarn dabei waren. Zudem hatten Bamberger Neonazis laut Angaben des Bayerischen Verfassungsschutzes im Rahmen einer Solidaritätsveranstaltung einer ukrainischen Gemeinde mit Mitgliedern des ukrainischen Asow-Regiments Kontakt.

Über Telegram äußerte sich der rechtsextreme “Dritte Weg” solidarisch mit der Ukraine beziehungsweise ukrainischen Nationalisten. Mehrere deutsche rechtsextreme Kanäle, darunter der eines ehemaligen NPD-Politikers, werben dafür, in die Ukraine zu reisen, um mutmaßlich dort zu kämpfen. Sicherheitsbehörden verhinderten in den ersten Kriegswochen mehrmals Ausreisen bekannter Rechtsextremer aus Deutschland in die Ukraine.

Die Partei behauptet auch, dass sie Anfang April mehrere Ausrüstungsgegenstände wie schusssichere Platten, Kampfwesten, Magazintaschen und Sturmhauben in die Ukraine an Asow-Kämpfer gespendet hat.

Gibt es auch auf russischer Seite rechtsradikale Kämpfer?

Auch für russische Interessen haben sich in der Vergangenheit immer wieder private Söldnertruppen eingesetzt, die als rechtsextrem gelten. Zum Beispiel soll die Söldnertruppe “Gruppe Wagner” laut Informationen des ARD-Europamagazins in der Ukraine auf Seite der russischen Streitkräfte kämpfen. Sie gelte als sehr brutal und begehe weltweit Verbrechen, um russische Interessen durchzusetzen, heißt es in dem Bericht. 2014 gehörte sie zu den Einheiten ohne Hoheitsabzeichen, die die Krim einnahmen und danach auf Seiten der russischen Separatisten im Donbass kämpften.

Laut Lara Schultz wurde die “Gruppe Wagner” vom russischen Unternehmer und Neonazi Dmitri Utkin gegründet. Dessen Militärunternehmen sei allerdings in Argentinien registriert. "Obwohl in Russland bis 2017 der Einsatz privater Militärunternehmen verboten war, kämpfte die `"Gruppe Wagner"´ bereits seit 2015 in Syrien und aktuell unter anderem in Libyen und Mali", sagt die Politikwissenschaftlerin und ergänzt: "Zumindest in Libyen machte die `Gruppe Wagner´ mit ihren Graffiti und Parolen kein Hehl aus ihrer Gesinnung".

Dort sollen Wagner-Kämpfer eine Moschee demoliert und Graffitis mit den Worten "Ich sehe Moscheen auf russischem Boden, aber ich würde sie lieber im Höllenfeuer sehen", sowie rechtsextreme Zahlenkombinationen hinterlassen haben.

Laut der britischen Zeitung “The Times” sollen Ende Februar insgesamt zwischen 2.000 und 4.000 Mitglieder der “Gruppe Wagner” in der Ukraine gewesen sein, die auf Seiten Russlands kämpfen. Auch die Amadeu Antonio-Stiftung, die Rechtsextremismus in Deutschland und darüber hinaus im Blick hat, beobachtet, dass russische Söldner der “Gruppe Wagner in die Ukraine geflogen sein sollen.

Der Kreml leugnet Verbindungen zur “Gruppe Wagner”. Putin verlieh Dmitri Utkin aber im Dezember 2016 einen Orden zum “Tag der Helden des Vaterlands”. Auf Bildern der Veranstaltung sind Putin und Utkin gemeinsam zu sehen. Ihren Namen soll die “Gruppe Wagner” auch Gründer Utkin verdanken, der wie Adolf Hitler eine Vorliebe für den Komponisten Richard Wagner haben soll.

Darüber hinaus gibt es weitere rechtsextreme private Militärs, die 2014 in der Ostukraine gekämpft haben sollen. Inwieweit sie aktuell wieder in der Ukraine im Einsatz sind, darüber gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen.

Fazit

Asow wurde 2014 als Freiwilligen-Bataillon gegründet, wurde dann zum Regiment und ist mittlerweile Teil der ukrainischen Nationalgarde. Das Asow-Regiment bildet aber nur einen kleinen Teil aller derzeitigen ukrainischen Kämpfer. Die genaue Zahl der Mitglieder ist nicht bekannt, Angaben schwanken zwischen 900 (Schätzung einer deutschen Sicherheitsbehörde) und 10.000 (Angaben eines Asow-Gründers, die Experten aber nicht teilen). Insgesamt bestehen die ukrainischen Streitkräfte laut eigenen Informationen aus rund 250.000 Personen.

Wichtig ist der Unterschied zwischen dem Asow-Regiment und der Asow-Bewegung. Letztere ist der politische Arm, das Regiment der militärische. Laut Informationen aus Sicherheitsbehörden spielt beim Regiment eine rechtsextreme Ideologie "eher eine untergeordnete Rolle" – auch wenn zum Beispiel auf deren Flagge noch immer rechtsextreme Symbole zu sehen sind. Rechte Extremisten feiern sie als Helden. Die Asow-Bewegung, die offen rechtsextrem agiert, hat laut Experten wenig Rückhalt in der ukrainischen Bevölkerung. Die daraus entstandene Partei kam bei den Wahlen auf gut zwei Prozent und schaffte es nicht ins Parlament. Aus Deutschland pflegt vor allem die rechtsextreme Kleinstpartei "Der Dritte Weg" Verbindungen zur Asow-Bewegung in der Ukraine. Kämpfer rechtsextremer Gruppen gibt es in diesem Krieg auch auf russischer Seite.