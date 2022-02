Putin erkennt Regionen Luhansk und Donezk als unabhängig an

Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine, Luhansk und Donezk, an. Nach einer Fernsehansprache unterzeichnete Putin ein entsprechendes Dekret, wie das ARD Studio Moskau meldete.

Damit ist im Russland-Ukraine-Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht: Die USA hatten kürzlich betont, dass eine Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken durch Moskau "eine grobe Verletzung des Völkerrechts" darstellen würde. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte Putin noch am Montag eindringlich vor dem Schritt: Dieser wäre "ein einseitiger Bruch" der Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine, sagte Scholz nach Angaben seines Sprechers in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten.

EU droht Moskau mit Sanktionen

Nach Darstellung des Kreml stellte Putin den Bundeskanzler in dem Gespräch aber bereits vor vollendete Tatsachen und kündigte an, die Entscheidung über die Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk noch am Abend zu veröffentlichen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei über die Pläne informiert worden. Beide hätten enttäuscht regiert, teilte die Präsidialverwaltung in Moskau mit.

Die EU drohte für den Fall mit Sanktionen. Er werde Strafmaßnahmen gegen Russland "auf den Tisch legen", über die die EU-Staaten entscheiden werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Putin erklärte Minsker Friedensabkommen für gescheitert

Putin hatte bereits in einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau gesagt, dass er keine Chance mehr für eine Umsetzung der Minsker Friedensabkommen sieht. Diese sahen vor, dass die ukrainische Regierung den Separatistenregionen große Autonomie zuteilwerden lässt.

Im Sicherheitsrat sprachen sich alle Beteiligten, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, für die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken aus. Weder die Ukraine noch der Westen brauche den Donbass, hieß es in dem Gremium. Russland sei klar, dass der Schritt angesichts der vom Westen angedrohten Sanktionen ernste Folgen haben werde, sagte der stellvertretende Rats-Vorsitzende, Dmitri Medwedew. Es gebe angesichts der Lage aber keine andere Möglichkeit, als die Gebiete anzuerkennen. Der Druck auf Russland werde beispiellos sein. Die Hoffnung sei aber, dass sich der Konflikt danach abkühle.

Rebellenführer aus "Volksrepubliken" appellieren an Putin

Das russische Parlament hatte in der vergangenen Woche eine Resolution an Putin verabschiedet mit der Bitte um Anerkennung der "Volksrepubliken Luhansk und Donezk". Am Montag riefen die Separatistenführer in Luhansk und Donezk Putin auf, die "Souveränität und Unabhängigkeit" ihrer selbsternannten Volksrepubliken anzuerkennen.

"Ich bitte Sie, die Souveränität und Unabhängigkeit der Volksrepublik Luhansk anzuerkennen", sagte Rebellenchef Leonid Pasetschnik in einer im russischen Fernsehen ausgestrahlten Videobotschaft. Der Separatistenführer von Donezk, Denis Puschilin, schloss sich der Forderung an. Er rief Moskau zudem auf, eine Zusammenarbeit "im Bereich der Verteidigung" einzuleiten.

Ende der Minsker Abkommen?

Die Minsker Abkommen 2014 und 2015 sollten den Konflikt im Osten der Ukraine befrieden. Sie waren von Vertretern Russlands, der Ukraine, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sowie der "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk unterzeichnet worden.

Die Abkommen sahen unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand, einen Abzug der schweren Waffen sowie den Abzug aller ausländischen Söldner und Truppen aus der Ostukraine vor. In Luhansk und Donezk sollten Wahlen abgehalten werden; auch sollte Kiew eine Verfassungsreform verabschieden, die den Separatisten-Gebieten im Donbass einen Sonderstatus eingeräumt hätte.