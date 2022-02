Ukraine-Konflikt: Putin und Biden zu Gipfeltreffen bereit

In dem festgefahrenen Ukraine-Konflikt ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offenbar ein diplomatischer Erfolg gelungen: Der Regierungschef habe US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorgeschlagen, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. US-Präsident Biden habe "im Prinzip" einem Treffen mit Putin zugestimmt, teilte das Weiße Haus mit. Die Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Macron telefonierte mit Biden und Putin

Der französische Staatschef hatte am Sonntagabend zweimal mit Putin telefoniert. Dem Kreml zufolge vereinbarten Macron und Putin beim ersten Telefonat, "die Wiederherstellung des Waffenstillstands zu erleichtern und Fortschritte bei der Lösung des Konflikts zu gewährleisten". Putin habe in dem Gespräch aber auch "Provokationen" der ukrainischen Armee angeprangert. Anschließend sprach Macron mit Biden, bevor er am Abend erneut Putin anrief.

Der Inhalt des Gipfels solle am Donnerstag von US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow bei einem Treffen bestimmt werden. Am Montag soll sich Lawrow bereits mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian treffen. Termin und Format des Gipfels sowie die Rolle die Ukraine bei dem Treffen blieben zunächst unklar.

Im Anschluss an die direkten Gespräche zwischen Biden und Putin soll laut Angaben aus Paris ein Gipfeltreffen "mit allen Beteiligten" in dem Konflikt stattfinden. Dabei soll es um die "Sicherheit und strategische Stabilität in Europa" gehen.

Weißes Haus stimmt Treffen grundsätzlich zu

"Wir sind immer bereit für die Diplomatie", erklärte das Weiße Haus. Im Falle eines Einmarsches drohte die US-Regierung Moskau erneut mit "schnellen und harten Konsequenzen". Man sei bereit, Sanktionen zu verhängen, sollte Russland den Krieg wählen, hieß es. Derzeit scheine Russland die Vorbereitungen für einen umfassenden und baldigen Angriff auf das Nachbarland fortzusetzen.

Trotz des Aufmarschs von etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine weist Russland die Befürchtungen des Westens zurück. "Es gibt keine Invasion, und es gibt auch keine solchen Pläne", sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, dem Sender CBS am Sonntag. Sein Land wolle vielmehr die diplomatischen Bemühungen fortsetzen.

Die Nato bewertet Russlands Verhalten dagegen skeptisch. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, Russland habe versprochen, Truppen aus der Grenzregion abzuziehen, stocke sie aber auf. Es sei zwar nicht zu spät für einen Kurswechsel Russlands, aber das Risiko eines Angriffs steige, sagte er im ARD-"Bericht aus Berlin".

Verhandlungen auch im Normandie-Format

Laut Kreml vereinbarten Macron und Putin außerdem, dass angesichts der aufgeflammten Gewalt in der Ostukraine, die Suche nach Lösungen intensiviert werden soll - unter anderem im sogenannten Normandie-Format mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Moderation. Ziel sei, dass in der Ostukraine der Waffenstillstand wieder eingehalten werde und es Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts gebe.

In der Ostukraine stehen sich seit 2014 ukrainische Armee und von Moskau unterstützte Separatisten gegenüber. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14.000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Entlang der Front gab es zuletzt zunehmende Verletzungen des Waffenstillstands. Im Westen wird befürchtet, dass Kremlchef Putin die Kämpfe als Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte. Moskau streitet aber Angriffspläne seit Wochen ab.

Washington befürchtet bei Invasion Menschenrechtsverletzungen

Die US-Regierung schrieb laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet, sie befürchte Menschenrechtsverletzungen im Falle eines russischen Einmarsches. "Ich möchte Sie auf beunruhigende Informationen aufmerksam machen, die die Vereinigten Staaten kürzlich erhalten haben", hieß es in dem Schreiben.

Die USA warnen darin vor gezielten Tötungen, Entführungen, ungerechtfertigten Inhaftierungen und der Anwendung von Folter. Diese Handlungen würden sich etwa gegen diejenigen richten, die sich den russischen Aktionen widersetzten, Journalisten und Aktivisten sowie gefährdete Bevölkerungsgruppen wie religiöse und ethnische Gruppen oder die Gemeinschaft der LGBTQI+.