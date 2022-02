"Nie dagewesene" EU-Sanktionen gegen Russland stehen bereit

Embargo von Maschinen, Software und Halbleitern möglich

Neben den üblichen individuellen Maßnahmen wie dem Einfrieren von Konten und Reisebeschränkungen könnte es diesmal um ein Embargo zum Beispiel von Maschinen, Software und Halbleitern gehen. Auch der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 gilt als Option.

Vom Tisch scheint dagegen der Vorschlag, Russland im Fall der Fälle vom internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen. Die Störungen im Handel und auf den Kapitalmärkten wäre möglicherweise zu groß, heißt es in Brüssel. Allerdings, so berichten verschiedene westliche Medien, dürften staatliche russische Banken auf der Liste möglicher Sanktionen stehen. Damit würde man Putin und seine Vertrauten persönlich treffen und den Devisenfluss aus dem Westen kappen.

USA: Sanktionen gegen Separatistengebiete

Die USA kündigten Sanktionen gegen die beiden Separatistengebiete an. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird US-Präsident Joe Biden per Exekutivorder Investitionen in Handel mit und die Finanzierung der sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk durch US-Bürger unter Strafe stellen. Sanktionen könnten auch gegen all jene verhängt werden, "die in diesen Gebieten der Ukraine operieren" wollten.

Baerbock: Jahrelange Bemühungen zunichte gemacht

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte in der Nacht, mit der Entscheidung von Russlands Präsident Putin seien jahrelange Bemühungen im Normandie-Format und der OSZE "willentlich und ohne nachvollziehbaren Grund zunichte gemacht". Russlands Bekenntnis zu einer diplomatischen Lösung der Krise nehme massiv Schaden. Die Anerkennung der abtrünnigen Regionen in der Ukraine sei zudem "eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine, die wir aufs Schärfste verurteilen".

Johnson: Schlechte Nachrichten für die Ukraine

Der britische Premierminister Boris Johnson brandmarkte die Anerkennung der Separatistengebiete als "eklatante Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine". Der Schritt sei eine Absage an das Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und verstoße eindeutig gegen das Völkerrecht, sagte Johnson in der Downing Street. Er sprach von "äußerst schlechten Nachrichten" für die Situation in der Ukraine.

Wie auch immer die Sanktionen am Ende wirklich aussiehen werden, immer wieder wird in der EU eines betont: dass Sanktionen vor allem dann abschreckend wirken, wenn sie auch die eigene Seite treffen könnten. Auch wenn den Bündnispartnern dieses Risiko bewusst scheint, bleibt die Frage, wie sie mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen würden.