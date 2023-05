Nach Überschwemmungen weiter höchste Warnstufe in Italien

"Die Überschwemmungen von Flüssen und Bächen haben die Region in die Knie gezwungen", schreibt die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" über die norditalienische Region Emilia-Romagna. Dort gilt an diesem Donnerstag weiter die höchste Alarmstufe, die Evakuierungen gehen weiter. In den am stärksten betroffenen Provinzen Forlì-Cesena und Ravenna kamen offiziellen Angaben zufolge mindestens neun Menschen ums Leben, mehrere weitere werden vermisst.

Auch in der Provinz Bologna und im bei deutschen Urlaubern beliebten Ferienort Rimini herrscht Ausnahmezustand. In den benachbarten Marken hat der anhaltende Regen ebenfalls zu Überschwemmungen geführt. Zwar werden heute keine weiteren Regenschauer erwartet, dennoch ruft der italienische Zivilschutz weiter zur Vorsicht auf.

Hochwasser, Erdrutsche, blockierte Straßen

23 Flüsse in der Region waren nach Angaben der Behörden am Mittwoch über die Ufer getreten. 41 Gemeinden sind vom Hochwasser betroffen. Die Behörden registrierten zudem 280 Erdrutsche und 400 blockierte Straßen. Die Feuerwehr rückte in den vergangenen 48 Stunden zu rund 2.000 Einsätzen aus, bei denen mehr als 900 Einsatzkräfte mit 300 Fahrzeugen vor Ort waren, wie es am Donnerstagmorgen hieß. Laut Angaben des Zivilschutzes vom Mittwoch waren zeitweise etwa 50.000 Menschen ohne Strom und 100.000 Leute ohne Mobilfunknetz.

Auf Bildern und Videos aus der Region ist zu sehen, wie ganze Ortschaften unter Wasser stehen und Straßenzüge voller Schlamm sind. Auch die weiten Felder im Raum zwischen Forlì und Rimini sind stark betroffen. In der Provinz Ravenna wurde wegen der hohen Überschwemmungsgefahr ein sofortiger Evakuierungsbefehl ausgesprochen.

Tausende Menschen evakuiert – Flucht auf Dächer

Tausende Menschen wurden infolge der Regenfälle bereits in Sicherheit gebracht. In der Stadt Faenza flüchteten sich die Menschen auf die Dächer ihrer Häuser und warteten dort auf die Einsatzkräfte. "Das ist das Ende der Welt", schrieb Bürgermeister Gian Luca Zattini auf Facebook. Seine Stadt sei "am Boden". Der Regionalpräsident von Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini geht laut italienischen Medienberichten derzeit von Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro aus.

Wetterextreme suchen Norditalien heim

Italien wird in diesem Jahr wiederholt von Wetterextremen geplagt: Während es im Winter und zu Beginn des Frühlings noch sehr trocken war und Flüsse sowie Seen außergewöhnlich wenig Wasser führten, kam es nun zu heftigen Niederschlägen.

"Überschwemmungen und Dürre sind sich ergänzende Ereignisse, die sich nicht gegenseitig aufheben", erklärte der Klimaforscher Massimiliano Pasqui vom italienischen Nationalen Forschungsrat im "Corriere della Sera". "Die Böden haben monatelang Feuchtigkeit verloren. Aber da sie ausgetrocknet sind, können sie das Regenwasser nicht mehr aufnehmen, das in diesen Stunden in enormen Mengen über die ausgetrockneten Flächen läuft und den Weg für Überschwemmungen ebnete."

Italiens Regierung verspricht Hilfe

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach den Menschen in den betroffenen Regionen ihre "volle Solidarität" aus. "Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen", schrieb sie bei Twitter.

In einem weiteren Tweet dankte Meloni allen Helferinnen und Helfern, die "unter Einsatz des eigenen Lebens" den Betroffenen in der Region zur Hilfe eilten. "Die Regierung ist da - an der Seite der betroffenen Bevölkerung und der Institutionen der Region", erklärte sie.