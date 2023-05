Formel-1-Rennen in Imola wegen Unwetter abgesagt

Die Emilia-Romagna versinkt im Wasser. Starke Regenfälle in Italien gefährden auch das Formel-1-Rennen in Imola, das in dieser Region liegt. Deshalb hat sich die Formel-1-Organisation zusammen mit den Veranstaltern aus Imola dazu entschieden, den Grand Prix am kommenden Wochenende abzusagen.

Formel 1: Fluss an Rennstrecke "bedrohlich" über die Ufer getreten

Hinter der Tamburello-Kurve auf der Westseite der Rennstrecke ist der Fluss Santerno bedrohlich über die Ufer getreten. Im Fahrerlager des Autodromo Enzo e Dino Ferrari, wo die Aufbauarbeiten für den Großen Preis der Emilia-Romagna vollendet werden sollten, herrschte am Mittwoch Stillstand.

Nicht nur in Imola, sondern in der Region Emilia-Romagna gilt nach starken Regenfällen die höchste Alarmstufe. Menschen sind gestorben, weitere werden vermisst, Straßen sind überflutet. Inmitten dieser Krise musste eilig eine im Gesamtkontext unbedeutend erscheinende Entscheidung getroffen werden: Kann in Imola am Wochenende das sechste Saisonrennen der Formel 1 stattfinden? Von einer Absage war zunächst keine Rede, allerdings sollte auf Anraten der Behörden am Mittwoch niemand zur Rennstrecke kommen, nachdem tags zuvor die Boxengasse und der TV-Bereich als Vorsichtsmaßnahme geräumt worden waren. Nun wurde entschieden: Das Rennwochenende findet nicht statt.