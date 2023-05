Tote bei Unwetter und Überschwemmungen in Italien

Straßen gesperrt, Bahnverkehr eingestellt

In der Nacht waren die Flüsse Sillaro und Lamone über die Ufer getreten. Viele Häuser hatten am Mittwoch keinen Strom und kein Gas. Auch am Flughafen Bologna fiel kurz der Strom aus, die Abfertigungen sowie Starts und Landungen mussten deshalb gestoppt werden. In Bologna wurden viele überflutete Straßen gesperrt. Der Bahnverkehr kam vielerorts zum Erliegen. Etliche Schulen blieben geschlossen.

In der Emilia Romagna war es bisher sehr trocken gewesen. Die Böden sind deshalb ausgedörrt und können das Wasser weniger rasch aufnehmen. Im längsten italienischen Fluss Po, der in den vergangenen Monaten extrem wenig Wasser mit sich geführt hatte, stieg der Wasserspiegel binnen 24 Stunden um eineinhalb Meter, wie die Agrarvereinigung Coldiretti meldete. Felder und Anbauflächen in unmittelbarer Nähe wurden überschwemmt.

Der Gardasee, der wichtige Landwirtschaftsgebiete in der Lombardei und Venetien mit Wasser versorge, sei immer noch nur zu 43 Prozent mit Wasser gefüllt. Das liege nur knapp über dem historischen Tiefststand.

Mit Informationen von DPA und AP