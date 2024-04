Nach Cannabis-Legalisierung: "Ankiffen" vor der CSU-Zentrale

Polizei kritisiert Söders Haltung

In Polizeikreisen kam diese Linie zuletzt nicht gut an. "Söder bringt dadurch die Behörden und die Polizei in eine Position, in der sie ganz genau kontrollieren müssen", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein. Dazu aber fehlten zum einen genaue Verwaltungsvorschriften, zum anderen die Personalstärke und die Instrumente.

Smoke-in am Brandenburger Tor in Berlin

Seit 1. April ist das Cannabis-Gesetz in Kraft, das die Droge teilweise legalisiert. Bereits um Mitternacht hatten am Brandenburger Tor in Berlin Befürworter auch mit einem sogenannten Smoke-in die neuen Freiheiten gefeiert. Dort versammelten sich laut Polizei etwa 1.500 Menschen, zündeten Joints an und tanzten zu Reggae-Musik.

Erlaubt wird mit dem neuen Cannabisgesetz, das am Ostermontag in Kraft getreten ist, der Besitz von bis zu 25 Gramm getrockneten Pflanzenmaterials zum Eigenkonsum, die man auch im öffentlichen Raum mit sich führen darf. In der privaten Wohnung kann man bis zu 50 Gramm aufbewahren. Angebaut werden dürfen dort auch gleichzeitig drei Pflanzen. Samen, Pflanzen und geerntetes Cannabis müssen gegen Diebstahl und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden – etwa mit abschließbaren Schränken und Räumen.

Mit Informationen von dpa