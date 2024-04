Ostermarsch mit mehr als 800 Teilnehmenden in Nürnberg

In Nürnberg haben am Ostermontag unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" laut Polizei rund 800 Teilnehmende für mehr Frieden demonstriert. Das Nürnberger Friedensforum forderte neben Waffenstillstand und einer Friedenspolitik einen Stopp von Waffenlieferungen – auch in die Ukraine und nach Israel. "Anstatt auf Deeskalation zu setzen, möchte Minister Boris Pistorius, offiziell für Verteidigung zuständig, unser Land 'kriegstüchtig' machen", kritisierte das Bündnis. Die aktuelle Hochrüstung erzwinge gravierende Einschnitte in staatliche Aufgaben. Neben dem Bildungs- und Gesundheitswesen sei davon auch der soziale Wohnungsbau betroffen.

Friedensforum mit Vorwürfen konfrontiert

Wegen solcher Forderungen nach einem Waffenstopp werde dem Nürnberger Friedensforum eine einseitige Sicht der Dinge vorgeworfen. Sogar als Handlanger Putins würden sie verspottet, so Ingrid Pälloth vom Nürnberger Friedensforum im BR-Gespräch. Das Bündnis kritisiert außerdem, dass die Gesellschaft durch Werbekampagnen der Bundeswehr – zum Beispiel in Form von Brötchentüten beim Bäcker – militarisiert werde. Stattdessen fordert das Nürnberger Friedensforum, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreibt. Es brauche friedliche Lösungen, um die weltweiten Herausforderungen wie Hungersnöte und Klimaschutzmaßnahmen anzugehen.

Distanzierung von rechten Gruppen

Pälloth erkennt zudem eine Veränderung der Friedensproteste. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen Friedensaktivsten eine eindeutige politische Heimat gehabt hätten – nämlich vor allem im linken Parteienspektrum – bestehe inzwischen die Gefahr, dass solche Veranstaltungen von rechten Gruppen unterwandert oder sogar gekapert werden könnten. Davon distanzierten sich die Mitglieder des Nürnberger Friedensforums ausdrücklich, so Pälloth.

Als Anlass für den diesjährigen Ostermarsch gab das Nürnberger Friedensforum aktuelle Kriege wie den in der Ukraine oder in Israel und Gaza an – aber auch Konflikte, die eskalieren könnten, zum Beispiel zwischen dem Westen und China.