Bundesrat billigt Cannabis-Gesetz: Kiffen ab Ostern erlaubt

Das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis kann wie von der Bundesregierung geplant zum 1. April in Kraft treten. Bei der Sitzung des Bundesrats warnten Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Bundesländer in der Länderkammer zwar eindringlich vor negativen Folgen des Gesetzes - eine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses kam in der Abstimmung aber nicht zustande. Ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern hätte das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert.

Cannabis-Gesetz: Was ab 1. April gilt

Erwachsene dürfen damit künftig Cannabis in begrenzten Mengen legal konsumieren, besitzen und anbauen. Unterwegs sind 25 Gramm, zu Hause 50 Gramm erlaubt. Anbau und Abgabe soll zunächst über Anbauvereine ermöglicht werden. Mitgliederzahl und Mengenabgaben in den Klubs sollen begrenzt werden, für 18- bis 21-Jährige wird der THC-Gehalt limitiert. Die Vereine dürfen Samen und Stecklinge nur an Mitglieder zum Eigenanbau weitergeben.

Es wird kleinere Verbotszonen geben: In einem Abstand von hundert Metern zu Spielplätzen, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Sportstätten soll der Cannabiskonsum verboten sein.

Lauterbach zeigte sich am Morgen optimistisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich im Vorfeld der Entscheidung optimistisch geäußert. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das knapp schaffen werden", sagte Lauterbach im ZDF-"Morgenmagazin". Lauterbach sieht das Cannabis-Gesetz als Chance, um den Drogenkonsum in Deutschland - vor allem bei Minderjährigen - besser zu kontrollieren und nicht dem Schwarzmarkt zu überlassen.

Der Bundesgesundheitsminister wies den Vorwurf zurück, das Gesetz sei nicht durchdacht. Hauptkritikpunkt sei die sogenannte Amnestie-Regel, sagte er. Die sieht vor, dass bereits verhängte Haft- und Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten beim Inkrafttreten der Neuregelung erlassen werden sollen. Die Länder befürchten dadurch eine Überlastung der Justiz.

Lauterbach bekräftigte, dass die Amnestie-Regelung bleiben werde, aber: "Das kann etwas langsamer umgesetzt werden. Es gibt auch keine Strafbarkeit, wenn das langsamer umgesetzt wird, für die Gerichte."

Heftige Kritik aus der Union

Von CDU/CSU gibt es dennoch massive Kritik an dem Gesetz. Die unionsgeführten Länder kündigten deswegen vorab an, der geplanten Teil-Legalisierung von Cannabis nicht zuzustimmen, wie beispielsweise der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Das Gesetz sei ohnehin fragwürdig, er halte es für "Unsinn, Cannabis zu legalisieren", sagte er im Deutschlandfunk. Man müsse aber akzeptieren, dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gebe. "Das Gesetz ist einfach handwerklich so schlecht gemacht, dass es in den Ländern überhaupt nicht umsetzbar ist, wenn es zum 1. April in Kraft tritt", betonte der CDU-Politiker. Günther fordert, das Cannabis-Gesetz auf Oktober zu verschieben.

Unionspolitiker hatten die Hoffnung, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss bringen zu können – manche mit einem klaren Ziel, wie es CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt öffentlich machte: "Es wäre wünschenswert, wenn dieses Gesetz nie wieder aus dem Vermittlungsausschuss herauskäme", so Dobrindt. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich ähnlich. Dazu kommt es nun nicht.

Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte bereits vor Wochen an, Cannabis-Konsumenten das Leben schwer machen zu wollen: Bayern werde das Gesetz "extremst restriktiv" anwenden. Wer mit Cannabis glücklich werden wolle, sei außerhalb Bayerns besser aufgehoben. Passend zu dieser Haltung sollen Millionen für Cannabis-Kontrolleure bereitgestellt werden.

Auch Skepsis innerhalb der Ampel

Aber auch innerhalb der Regierungsparteien wurde Unbehagen geäußert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht das Gesetz für eine geplante Cannabis-Legalisierung kritisch. "Das Gesetz ist keine Krone der Gesetzgebung", sagte der SPD-Politiker im Podcast Table.Today des Nachrichtenportals "Table Media" vor Beratungen des Bundesrats zu dem Thema. "Die Folgefragen, die wir mit einer Legalisierung haben, sind nicht ernsthaft durchdekliniert worden. Die gesamte Fachwelt sagt: Lasst die Finger davon", gab Weil zu bedenken.

