Suchtberater: Cannabis-Freigabe nimmt Last von Konsumenten

Ist die Freigabe von Cannabis ab 1. April Fluch oder Segen? Pro und Contra werden auch nach der Freigabe diskutiert. Im Fokus stehen unter anderem gefährdete Konsumenten und die Drogen-Beratung.

Nils und Nico kiffen seit mehreren Jahren. Die beiden Jugendlichen, 16 und 22 Jahre alt, besuchen eine Selbsthilfegruppe für Drogengefährdete im Diakoniewerk Herzogsägmühle in der Nähe von Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau. Volker Greiner leitet die "Hilfe in besonderen Lebenslagen" und arbeitet seit Jahren in der Suchtberatung. Die beiden jungen Kiffer kennt er schon seit Längerem und bezeichnet sie als konsumerfahren.

"Freigabe nimmt eine Last von den Konsumenten"

"In den Gesprächen mit den Jugendlichen hat sich herausgestellt, dass es nicht unbedingt zu einer Konsumerhöhung kommt", sagt der Drogenberater mit Blick auf die Cannabis-Freigabe. Er begrüßt die Freigabe, weil dadurch der Druck durch das Gesetz auf jugendliche Konsumenten abnimmt. Unter der Einschränkung, "wenn man sich an die Gesetze hält, die Vorgaben, die Abstandsregeln einhält und natürlich das Konsumalter mit Volljährigkeit erfüllt". Dieser Druck ist raus und es nimmt eine große Last, meint der Experte. Gleichzeitig warnt er vor einer Verharmlosung des Cannabis-Konsums. Seine beiden Schützlinge sehen die Freigabe ebenfalls differenziert.

Größte Gefahr der Freigabe: Wie wirkt es auf Kinder und Jugendliche?

Die Jugendlichen begrüßen die neuen Regeln im Umgang mit Cannabis, die ab 1. April in Deutschland gelten: "Ich find's gut, dass sie's jetzt endlich legalisieren. Ich hoffe auch, dass der Schwarzmarkt zurückgeht. Da hab' ich ein gutes Gewissen, wenn ich in einen Coffee-Shop gehe, dass es reines Gras ist. Und nicht mit chemischen Mitteln gestreckt ist – oder mit Haarspray", sagt einer der beiden.

Die größte Gefahr sehen sie darin, dass immer jüngere Kinder und Jugendliche mit dem Kiffen anfangen. Nico, der ältere der beiden, bezeichnet sich als körperlich abhängig. Er kifft seit fünf Jahren und sorgt sich um junge Konsumenten. Er spricht aus eigener Erfahrung: "Man muss auf jeden Fall auf die Kinder achten. Ich würd' keinem empfehlen von 12 bis 15, einen Joint in die Hand zu nehmen und zu rauchen. Und zu denken, das ist übel geil, das ist lustig. Das kann sehr, sehr schnell zum Problem werden."