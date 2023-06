Luxemburgs Außenminister warnt vor Destabilisierung Russlands

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn schaut mit Sorge auf die Ereignisse in Russland. Im Interview mit Bayern 2 hat er vor einer Destabilisierung Russlands gewarnt. "Dieses Land ist schon in einem Zustand, der kläglich ist."

Es bestehe die Gefahr, dass das "Monopol der öffentlichen Macht, der Militärs, der Polizei" nicht mehr in der Hand der Regierung sein könnte. Eine Gefahr seien die vielen verschiedenen Armeen im Lande: "Die Wagner-Truppe, Kadyrow hat eine Truppe, Gazprom hat eine Truppe. Und es gibt noch Dutzende."

Ramsan Kadyrow, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, hatte seine Truppen ausrücken lassen, um Rostow und Moskau vor einfallenden Wagner-Kämpfern zu verteidigen.

Destabilisierung der Atommacht Russland großes Problem

Russland sei ein großes Land und verfüge über 6.000 Atomsprengköpfe, so Asselborn. Eine Destabilisierung des Landes könne zu ganz großen Problemen führen, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Dass die Atomwaffen zum Einsatz kommen, glaubt Asselborn dennoch nicht. Das russische Militär sei sich darüber bewusst, dass das in die Katastrophe führen würde.

Er hoffe darauf, dass Länder wie Indien, Brasilien, Südafrika und China sehen, dass Putin angeschlagen sei und es falsch sei, "alle Eier in den Korb von Putin zu legen".

Putin will Wagner-Kämpfer in die Streitkräfte holen

Nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Söldner am Wochenende hat Russlands Präsident Wladimir Putin der Gruppe in einer Fernsehansprache dafür gedankt, dass sie die Revolte abgebrochen und ein Blutvergießen vermieden habe. Den Kämpfern bot er an, nun in den regulären russischen Streitkräften zu dienen.