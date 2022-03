Faktenfuchs: Impfkritik per Spam-Mail

Wie ist der Inhalt des PDFs zu bewerten?

Überschrieben ist die Datei mit dem etwas sperrigen Titel "Forderung nach wissenschaftlicher und öffentlicher Aufklärung von Sterblichkeit und Erkrankungen nach Covid-19 Impfungen" [sic]. Auf drei Seiten listen die Autoren Argumente auf, die aus ihrer Sicht darauf hindeuten, dass die Impfungen deutlich gefährlicher seien als bislang bekannt.

So zitieren die Autoren etwa Studien aus den USA und Großbritannien, die einen Zusammenhang zwischen einer steigenden Impfquote und der Bevölkerungssterblichkeit belegen sollen. Es ist eine Behauptung, die der Infektionsimmunologe Leif Erik Sander von der Charité Berlin in einer Mail an den BR als "Desinformation in Reinstform" bezeichnet. In dem Dokument würden "gezielt Zahlen manipuliert und falsche Kausalitäten hergestellt".

Tatsächlich hätten Statistiker inzwischen sehr klar zeigen können, dass eine niedrige regionale Impfquote mit einer höheren Übersterblichkeit einhergehe – "also genau das Gegenteil von dem, was hier behauptet wird". Eine Korrelationsanalyse, die drei Professoren der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, durchgeführt haben, belegt das beispielsweise für deutsche Bundesländer: "Das Bundesland Bremen hatte mit der höchsten Impfquote von 80,9 Prozent die geringste Übersterblichkeit von 1,44 Prozent, während in Sachsen mit der niedrigsten Impfquote von 58,7 Prozent die Übersterblichkeit bei 14,67 Prozent lag."

Auch viele weitere Behauptungen, die in dem Dokument erhoben werden, haben der #Faktenfuchs oder andere Faktenchecker in den vergangenen Monaten bereits geprüft: Dafür etwa, dass kardiologische und neurologische Notfälle seit Beginn der Impfkampagne stark gestiegen seien, gibt es keine Hinweise. Dass in vielen Ländern Europas in den vergangenen Monaten eine Übersterblichkeit zu beobachten gewesen sei, "welche nur zu einem geringen Teil durch Covid erklärt werden kann", ist richtig. Wissenschaftler vermuten eine Mischung aus verschiedenen Ursachen: von Corona-Spätfolgen, an denen Monate später noch Menschen sterben, bis zu den Folgen der ausgebliebenen Grippewelle, die bedeutet, dass ältere und kranke Menschen, die sonst wahrscheinlich schon im vergangenen Frühjahr gestorben wären, erst Monate später starben.

Für einen Zusammenhang mit den Impfungen, wie ihn die Autoren des PDFs vermuten, gibt es keinerlei Belege. Experten halten ihn auch nicht für plausibel, wie wir hier erklären. Andere Behauptungen, wie die, dass Genesene eine bessere Immunität ausbildeten als doppelt Geimpfte, sind so stark verkürzt, dass man sie als irreführend bezeichnen kann.

Wer steckt hinter den Mails?

Nicht nur die Autoren des PDFs wollen anonym bleiben. Offensichtlich ist das auch den Mailschreibern ein Anliegen, die es verschicken. Zwar sind die Mails mit Namen unterzeichnet. Doch der Versuch, die Identität zu verifizieren, führt meist ins Nichts. Keiner der Absender scheint im Internet Spuren hinterlassen zu haben: Social Media-Profile mit ihren Namen finden sich nicht, auch Telefonbuch-Einträge oder sonstige Erwähnungen gibt es kaum. Das Internet scheint diese Menschen nicht zu kennen – was möglich, aber ungewöhnlich ist.

Warum das so ist, wird im weiteren Verlauf der Recherche deutlich. Wer auf dem Messengerdienst Telegram nach dem Namen des PDF-Dokuments sucht, stößt schnell auf Posts in unterschiedlichen Kanälen, teils mit mehr als 40.000 Abonnenten. In den Posts wird auf eben dieses PDF verwiesen - und darum gebeten, es an möglichst viele Personen des öffentlichen Lebens zu verteilen. Die Infrastruktur dafür liefern die Organisatoren der Kampagne, die namentlich nicht in Erscheinung treten, gleich mit – in Form eines Tools zum automatisierten Massenmail-Versand.

Das Massenversand-System

Die Posts verlinken auf eine Webseite, über die der Massenmail-Versand abgewickelt wird. Mit wenigen Klicks lässt sich das PDF-Dokument hier automatisiert an Tausende Personen verschicken, darunter offenbar vor allem Abgeordnete und Medienschaffende.

Um den Verteiler nutzen zu können, müssen die Nutzer eine Mailadresse und ein Passwort angeben. Die Mails werden dann automatisiert über dieses Konto an die Empfänger versandt. Ob hinter jeder Dateneingabe eine reale Person steht, wird nicht überprüft, im Gegenteil: Die Betreiber empfehlen den Nutzern, ein neues kostenloses Mailkonto anzulegen, um keine privaten Daten freizugeben. Anleitungen dafür liefern sie mit. Und sie versprechen, die Daten nach erfolgtem Versand wieder zu löschen. Wem es zu mühsam ist, ein neues Konto anzulegen, der hat noch eine andere Option: Er kann die Mails auch über eine bestehende Mailadresse verschicken lassen, die ein anderer Nutzer zuvor angelegt hat.

Jede neu angelegte Mailadresse kann dann wiederum für den Versand durch andere Nutzer freigegeben werden. So entsteht ein Netzwerk aus individuellen E-Mail-Adressen bei renommierten Anbietern wie Gmail oder Freenet.de, die bisher nicht durch Spamversand aufgefallen sind. Von Spamschutzfiltern werden die Mails deshalb nicht markiert. Sobald der Mail-Account angelegt beziehungsweise ausgewählt ist, müssen die Nutzer nur noch eine Betreffzeile und ein kurzes Anschreiben formulieren. Unterzeichnet wird die Mail samt PDF-Anhang dann automatisch mit einem Pseudonym, das die Nutzer zuvor auswählen konnten – was erklärt, warum viele Absender nicht auffindbar sind.