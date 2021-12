Faktenfuchs: Wie spreche ich mit Impfskeptikern?

Der Druck auf diejenigen, die bislang eine Corona-Impfung abgelehnt haben, wächst und wächst. Während mittlerweile schon mehr als 15,5 Millionen Menschen in Deutschland ihre dritte Impfung bekommen haben, steht bei manchen die erste noch aus. Wissenschaftlerinnen, Politiker und Ärztinnen betonen immer wieder, wie wichtig die Impfung für die Bekämpfung des Coronavirus ist. Sie rufen auch die Bevölkerung dazu auf, bei Freunden und Familienmitgliedern für die Impfung zu werben. Mitte November sagte zum Beispiel die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Video-Podcast: "Ich bitte Sie, machen Sie mit und versuchen Sie Freunde und Verwandte zu überzeugen."

Doch nach vielen Monaten der Diskussionen sind solche Gespräche häufig emotional stark aufgeladen, sagt der Psychologe Philipp Schmid vom Lehrstuhl für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Bei Impfskeptikern, die einem nahestehen, sei es schwierig, eine sachliche Diskussion über die Impfung zu führen. Freunde oder Familienmitglieder seien oftmals "Erweiterung unseres eigenen Selbstverständnisses", sagt er. "Wir möchten dann, dass diese Personen auch in einer Art und Weise denken und agieren, mit der wir uns selbst identifizieren können." Täten sie das nicht, mache uns das oft sauer.

Publizistin und Kommunikations-Expertin Ingrid Brodnig sagt, es sei für ein Gespräch wichtig zu unterscheiden, ob jemand verunsichert oder es schon Teil der Überzeugung sei, sich nicht impfen zu lassen. Laut dem "Kommunikationshandbuch zum Covid19-Impfstoff", das mehrere internationale Wissenschaftler verfasst haben, sind etwa ein Drittel der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, engagierte Impfgegner und glauben an Verschwörungsmythen. Wer dagegen eher verunsichert ist, lasse sich laut Brodnig wesentlich leichter erreichen.

"Menschen sind nicht irgendwie resistent gegen wissenschaftliche Evidenz, sondern lassen sich schon auch überzeugen", sagt Philipp Schmid. Man müsse nur die Art und Weise, wie man etwas darstelle, gut überlegen. Wie es gelingen kann, ein solches Gespräch zu führen, auf welche Argumente man sich vorbereiten sollte und wie man diejenigen, die sich bei der Impfung noch unsicher sind, am ehesten überzeugen kann, hat der #Faktenfuchs mit verschiedenen Expertinnen und Experten besprochen.

Zehn Tipps für ein Gespräch über die Corona-Impfung

1. Ängste ernst nehmen und Wertschätzung zeigen

Viele Impfmythen bauen auf bestehende Ängste auf, sagt Ingrid Brodnig - zum Beispiel die weitverbreitete Falschbehauptung, eine Impfung würde unfruchtbar machen. Wenn man schlicht sagt, das sei Unsinn, besteht die Gefahr, dass man die Emotionen der anderen Person herunterspielt, sagt Brodnig. Deswegen sei wichtig, die Emotionen, die im Hintergrund stehen, ernstzunehmen.

Für beide Seiten kann es helfen, erst einmal zuzuhören, den anderen ausreden zu lassen und zu versuchen, sich in dessen Perspektive zu versetzen, sagt Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin am Exzellenzcluster "Politik von Ungleichheit" an der Uni Konstanz und am Thurgauer Wirtschaftsinstitut. Es sei wichtig, eine "wertschätzende Grundhaltung" zu entwickeln. "Man muss erst mal und wirklich von Grund auf akzeptieren, dass der andere eine andere Meinung hat."

Psychologe Philipp Schmid von der Uni Erfurt sagt, man solle nicht von vornherein verurteilen, welche Meinung der andere hat. "Man muss sich bewusst machen, dass auch wir selbst in der Situation sein könnten, wenn wir bestimmte Medien konsumiert hätten, andere Ansprechpartner oder Entwicklungen durchlaufen hätten."

"Sprechen Sie die bestehenden Emotionen an und betonen sie: Ich merke, dass dir das wichtig ist", sagt Brodnig. Wenn jemand zum Beispiel von einem Facebook-Post erzählt, der ihm Angst gemacht hat, rät auch Schmid zu sagen: "Ja, das habe ich auch gesehen und fand es erstmal beängstigend." So könne man bestätigen, dass so ein Post tatsächlich einen Effekt auf Menschen hat.

Durch diese Wertschätzung tue sich eine Person leichter, einem zuzuhören, wenn man anschließend in der Sache widerspricht und den Mythos widerlegt, sagt Brodnig. Auch bei anderen Argumenten kann es helfen so einzusteigen: "Ich schätze dich, du bist mir wichtig und du bist ein guter Freund. Aber da muss ich dir im Inhalt widersprechen."

2. Fragen stellen

Eine Möglichkeit, dem anderen Raum zu lassen und seine Zweifel äußern zu können, ist, offene Fragen zu stellen, sagt Schmid. Zum Beispiel: "Warum genau machst du dir Sorgen?" Ingrid Brodnig empfiehlt auch: Je fester die Anti-Impfhaltung einer Person ist, desto weniger solle man rein mit Fakten dagegenhalten, sondern Fragen stellen, die Zweifel nähren können. Zum Beispiel: "Warum glaubst du gerade dieser Person? Wie passt das eine mit dem anderen zusammen?" So könne man Bruchlinien von Impfmythen aufzeigen und ein Gespräch lenken, ohne total dagegenzuhalten.

3. Nicht nur über das Falsche reden

Eine Gefahr in einem solchen Gespräch ist, dass man nur widerspricht und verneint. "Achten Sie darauf, nicht nur über das Falsche zu sprechen", sagt Brodnig. Stattdessen sei es wichtig, soweit man selbst Bescheid weiß, die richtigen Fakten der Wissenschaft zu betonen und sozusagen ins Schaufenster der Argumentation zu stellen. Der #Faktenfuchs hat häufige Behauptungen am Ende dieses Texts gesammelt.

4. Informationsangebot geben

Laut Psychologe Philipp Schmid ist ein weiterer wichtiger Schritt neben offenen Fragen und respektvollem Umgang das Informationsangebot. Hier empfehlen die Experten, eher zu sagen: "Ich habe genau dazu ein paar wirklich interessante Infos bekommen" oder "Ich beschäftige mich damit auch schon sehr lange und intensiv - und wenn du möchtest, sage ich dir, was ich über den Post denke" - anstatt dem anderen direkt zu sagen, dass er falsch liegt. Wichtig ist dabei, nicht belehrend zu wirken, sagt Schmid.

Im "Kommunikationshandbuch" von internationalen Forschern zur Impfung wird als wichtiger Punkt genannt, auch Risiken offen zu kommunizieren. So solle man zum Beispiel anerkennen, dass die Impfstoffe tatsächlich eine Impfreaktion hervorrufen und Nebenwirkungen haben können.

Medizinisches Wissen und Informationen direkt von Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, ist laut wissenschaftlichen Untersuchungen auch das, was Skeptiker am ehesten überzeugt. Dagegen sind weder Appelle an Solidarität und Gemeinwohl noch finanzielle Anreize erfolgsversprechend, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Ungeimpften moralische Vorwürfe zu machen, kann nach hinten losgehen.

5. Konkrete Beispiele mit Statistiken verbinden

Statistiken liefern zwar häufig wichtige Informationen - aber sie sind wenig einprägsam. Deswegen raten die Experten, Statistiken mit Anekdoten zu verknüpfen - wenn man denn selbst einen passenden Fall kennt. Alternativ kann man, wenn es zum Beispiel um die Belegung von Intensivstationen geht, nach Berichten aus Krankenhäusern in der eigenen Umgebung suchen. "Wenn wir Einzelschicksale kennenlernen, dann berührt uns das sehr stark", sagt Roland Deutsch, Psychologie-Professor an der Universität Würzburg. Das hilft, sich etwas leichter zu merken.

Laut Deutsch empfiehlt es sich, bei komplizierten Statistiken mit Bildern und Grafiken zu arbeiten statt nur mit Zahlen. "Es hilft, wenn Informationen für unseren geistigen Apparat verdaulich präsentiert werden."

6. Beispiele aus Quelle suchen, der die Person vertraut

Ingrid Brodnig rät außerdem zu überlegen, ob es eine seriöse Quelle gibt, der die Person noch vertraut - zum Beispiel eine Lokalzeitung oder der lokale Sender. "In einer perfekten Welt würden Menschen immer den hauptsächlichen Expertinnen und Experten zuhören", sagt Brodnig. "Aber Vertrauenswürdigkeit wird manchmal über Expertise gestellt". Man hört also denen zu, zu denen man Vertrauen hat - unabhängig davon, wie zuverlässig deren Informationen sind. Die Aufgabe ist also, eine Quelle zu finden, die beides vereint: Expertise und Vertrauen des Gegenübers.

Dann lohnt es sich zu schauen, welche Beiträge das Medium zum Streitthema veröffentlicht hat, und diese in die Diskussion einzubringen. Psychologin und Verhaltensökonomin Katrin Schmelz gibt den Tipp, man könne solche Beiträge auch gemeinsam recherchieren.

7. Aus eigener Perspektive erzählen

Es kann auch helfen, aus der eigenen Perspektive zu erzählen - zum Beispiel davon, warum man selbst sich für eine Impfung entschieden hat. Laut dem Handbuch internationaler Gesundheitsexperten kann es die Akzeptanz von Impfstoffen erhöhen, wenn Vorbilder, Freunde oder Familie sich bereits haben impfen lassen.

Außerdem: "Manchmal ist es für Menschen leichter verkraftbar, wenn jemand eine andere Haltung vertritt, wenn dies als Ich-Botschaft rübergebracht wird", sagt Brodnig. Laut Schmelz kann es auch helfen, in der Argumentation bei den eigenen Gefühlen zu bleiben und beispielsweise zu sagen: "Ich habe Angst, dass du dich ansteckst."

8. Hürden gering halten, die Meinung zu ändern

Je länger jemand bei der Entscheidung bleibt, mit der Impfung noch abzuwarten oder sich gar nicht impfen zu lassen, desto schwieriger kann es für sie oder ihn werden, die Meinung zu ändern. Für manche stehe sehr viel auf dem Spiel, sagt der Sozialpsychologe Roland Deutsch von der Universität Würzburg. "Wenn ich mich einmal in so etwas rein begeben habe und das auch öffentlich gesagt habe, dann ist damit natürlich auch eine Schmach verbunden."

Auch Brodnig warnt davor, dass Widerspruch - auch wenn er faktisch richtig ist - sich für die betroffene Person wie ein Angriff auf die eigene Integrität anfühlen könne. "Niemand möchte das Gefühl haben, dass man beim Diskutieren verloren hat." Um diese Situation zu vermeiden, sollte man sich laut Brodnig immer überlegen, ob die Person die Möglichkeit hat ihre Meinung zu ändern, ohne das Gesicht zu verlieren.

9. Zeit lassen

Viele der Tipps, die Experten für ein Gespräch über die Corona-Impfung geben, sollen helfen, den Dialog nicht abbrechen zu lassen. Tatsächlich kann es gut sein, dass ein einziges Gespräch nicht ausreicht. "Ein Fehler ist sicher, den anderen zu überrumpeln oder zu schnell überreden zu wollen", sagt die Psychologin Katrin Schmelz. Man könne seine Meinung ändern, aber das brauche Zeit. Auch Brodnig rät, nicht zu viel Druck in einem einzelnen Gespräch machen. "Lassen Sie es lieber mal liegen, weil manchmal ist es so, dass es ein, zwei, drei solcher Gespräche gibt, und irgendwann schreibt die Person dann eine SMS und sagt 'Heute habe ich den ersten Stich bekommen'." Man solle sich auch keine unrealistischen Ziele setzen und enttäuscht sein, wenn es nicht klappt.

10. Die häufigsten Falschbehauptungen kennen

Hilfreich kann es auch sein, sich vorab mit Behauptungen zur Corona-Impfung auseinanderzusetzen. "Es ist wichtig, diese häufigsten Falschmeldungen zu kennen", sagt Brodnig. Einen Überblick kann man sich bei Faktencheckern verschaffen. Der #Faktenfuchs zum Beispiel hat hier die Behauptung überprüft, ob die Corona-Impfstoffe zu Erektionsstörungen führen können. Oder in diesem Video gezeigt, dass die Impfung das Erbmaterial nicht verändern kann: