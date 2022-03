Faktenfuchs: Das Geschäft mit falschen Impfbefreiungen

Bis Mitte März 2022 müssen alle Beschäftigten im Gesundheitswesen nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. So regelt es Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes. Wer ein ärztliches Zeugnis vorlegt, dass "auf Grund einer medizinischen Kontraindikation" eine Impfung gegen SARS-Cov-2 nicht möglich sei, ist von dieser Impfpflicht ausgenommen.

Mit angeblichen Impfbefreiungen versucht eine deutsche Firma scheinbar europaweit Geschäft zu machen. Die Firma verkaufte vorher bereits fragwürdige Test-Nachweise. Nun vertreibt sie Bescheinigungen, die belegen sollen, dass der Inhaber "vorläufig impfunfähig" sei.

Das Unternehmen spricht Kunden in Deutschland und elf weiteren europäischen Ländern an, darunter Spanien, Frankreich, Italien und die Niederlande. Auf einschlägigen Youtube-Kanälen wird das Angebot erwähnt und in Telegram-Gruppen werden die Links zu dem Portal verbreitet.

Die #Faktenfuchs-Recherche zeigt: Juristen, Mediziner und Ärztekammern halten die von der Firma ausgestellten Bescheinigungen für keine Befreiung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Die medizinischen Behauptungen des Anbieters sind Ärzten zufolge nicht haltbar. Die Ausstellung der Nachweise könnte für den Betreiber der dahinterstehenden Firma sowie eine Ärztin Konsequenzen haben. Gegen beide laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.