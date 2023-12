Krieg im Nahen Osten: Die Mächte im Hintergrund

Die einen sind derzeit Vermittler über Geiseln und Waffenruhe, die anderen unterstützen weiter die radikalislamische Hamas – im Krieg in Israel und Gaza haben viele Mächte ihre Hände im Spiel, darunter Katar, Ägypten und der Iran. So unterschiedlich wie ihre aktive oder verdeckte Rollen, sind auch ihre Interessen und Ziele.

Schon immer mischten Mächte von außen im Nahostkonflikt mit – einem Konflikt, der mindestens schon 76 Jahre dauert. Bezieht man die Vorgeschichte mit ein, sind es rund 2.000 Jahre. Den "Urkonflikt der Weltgeschichte" nennt Völkerrechtsexperte Christoph Safferling die Auseinandersetzung – "ein Konflikt, bei dem religiöse, geopolitische und geschichtliche Faktoren zusammenkommen". Safferling, Professor an der Uni Erlangen, ist auch Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.

Der Nahost-Konflikt – ein "kalter Krieg" im On/Off-Modus

Ein Rückblick in Kürzestform: 1947 beschlossen die Vereinten Nationen, die seit 1923 unter britischem Mandat stehende Region Palästina in einen palästinensischen und einen israelischen Staat aufzuteilen, was die arabischen Anrainer nicht akzeptieren wollten. 1948 eröffneten Ägypten, Jordanien, der Libanon, Irak und Syrien ohne Kriegserklärung den bewaffneten Konflikt, was mit ihrer Niederlage endete. In Israel zählt der erste große militärische Sieg zum Gründungsmythos. Palästinenser sprechen vom "Tag der Katastrophe" ("Nakba").

Seither herrscht in der Wüste eine Art "kalter Krieg" im On/Off-Modus – unterbrochen von drei weiteren "heißen" Kriegen, unzähligen Gewaltausbrüchen und Terrorakten – aber auch Phasen der Entspannung, die die "Spirale von Gewalt und Gegengewalt" bremsten und die Hoffnung auf Frieden am Leben erhielten. Die übrige Welt sortierte sich währenddessen mehrfach neu.

Lager in Bewegung: Wer steht, an wessen Seite?

Mit Sorge wurde in Israel registriert, dass sich Deutschland wie Italien und Großbritannien bei der von Jordanien im Namen von 22 arabischen Ländern ausgearbeiteten UN-Resolution für eine humanitäre Waffenruhe der Stimme enthielt. Noch gravierender: Joe Biden – der im Dauerwahlkampf gefangene Präsident der historischen "Schutzmacht USA" – weigerte sich im Weltsicherheitsrat erstmals, einen von Israel schroff abgelehnten Aufruf zur Waffenruhe durch sein Veto zu verhindern.

Noch deutlich markanter sind allerdings die Verschiebungen auf der arabischen Seite. Hier nämlich sind keineswegs mehr alle Staaten natürliche Bundesgenossen der Palästinenser – dafür aber sind neue Akteure auf der Bildfläche erschienen.

Ägypten und Jordanien: Nachbarn im Zwiespalt

Die beiden mit Abstand längsten Grenzen teilt Israel seit seiner Gründung mit Ägypten im Westen und Jordanien im Osten. Beide sind längst nicht mehr Teil der "Anti-Israel-Koalition" von 1948. Ägypten schloss bereits 1979 als erstes arabisches Land einen detaillierten Friedensvertrag mit Israel. Auch der seit 2013 amtierende Regierungschef Abdel Fattah al-Sisi bemüht sich um Ausgleich, machte sich etwa gegenüber den Palästinensern für eine Anerkennung der USA als Verhandlungsführer stark. Vor den Massakern des 7. Oktober sollen ägyptische Sicherheitskreise Israel laut US-Angaben gewarnt haben.

Nicht außer Acht lassen sollte man allerdings auch, dass die (auch in Ägypten verbotene) radikale "Muslimbruderschaft" hier ihre Wurzeln und zahlreiche Anhänger hat – und als Keimglas der palästinensischen Hamas (hier unser FAQ dazu) gilt. "Wir beobachten, dass Ägypten sich bisher bei der Lieferung von Hilfsgütern und bei Grenzöffnungen sehr zurückhaltend verhält", so Völkerrechtsexperte Christoph Safferling – auch, weil viele fürchten, der Sinai könnte sich zum Rückzugsort für Terroristen entwickeln.

Ähnlich sieht es in Jordanien aus, dessen König Abdullah II. nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen Wert auf gute Beziehungen zum Westen legt. Nur ein Beispiel: 2022 eröffnete die Fachhochschule Schweinfurt in Amman einen Studiengang Wasserstofftechnik. Doch die Stimmung im Land ist angespannt, viele Jordanier haben palästinensische Wurzeln – weshalb Vermittlungsbemühungen nur diskret ablaufen und unter der Maßgabe, nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden.