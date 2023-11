Katar macht Hoffnung auf Freilassung vieler Hamas-Geiseln

Die Anzeichen für eine baldige Freilassung der von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppten Geiseln mehren sich. Bei der Vermittlung nimmt Katar eine Schlüsselrolle ein und will "innerhalb weniger Stunden" Details der laufenden Gespräche bekannt geben.

Die Regierung des Golfemirats hatte schon am Sonntag erklärt, bei den Verhandlungen seien nur noch "geringfügige" Hindernisse zu überwinden. Am Montag erklärte US-Präsident Joe Biden, er glaube, dass eine Einigung zu einer Freilassung der bei den Angriffen der Hamas am 7. Oktober auf Israel verschleppten Geiseln in greifbare Nähe gerückt sei.

Hamas-Chef: Freilassung gegen Waffenruhe

Heute ließ sich auch Hamas-Chef Ismail Hanijeh mit der Aussage vernehmen, ein Abkommen für eine Waffenruhe mit Israel sei in Sicht. Wie anonyme Quellen der Hamas und des Islamischen Dschihad – einer militanten Palästinensergruppe, die ebenfalls an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt war – gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angaben, sieht ein vorläufiges Abkommen auch die Freilassung von einigen der Geiseln vor.

Bei den Gesprächen geht es um einen vorübergehenden Waffenstillstand, die Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza sowie einen Austausch von entführten israelischen Frauen und Kindern gegen palästinensische Frauen und Kinder in israelischen Gefängnissen.