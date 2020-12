Heimische Wintertomaten aus dem LED-Gewächshaus

Den ein oder anderen plagt vielleicht das schlechte Gewissen, wenn er im Winter Tomaten isst. Denn Tomaten mögen es warm und feucht und kommen deshalb in der kalten Jahreszeit von ganz weit her zu uns. Das muss nicht sein. Im Gemüsebetrieb Steiner in Emmerting im Landkreis Altötting wachsen die Tomaten auch jetzt. Möglich macht das ein vollständig mit LED-Lampen beleuchtetes Gewächshaus. Es ist das größte in Deutschland.

Nachfrage nach regionalen Produkten auch im Winter

Der Familienbetrieb Steiner ist schon so eine Art "Tüftler-Betrieb". Schon seit einigen Jahren haben sie auch einen Gemüsebetrieb in Kirchweidach im Landkreis Altötting. Da gab es 2016 schon die erste Winterproduktion noch mit herkömmlichen Lampen. Wegen der hohen Nachfrage nach regionalen Produkten auch im Winter, wurden die Tomaten gut angenommen. Dann haben die Steiners angefangen zu überlegen, wie sie in der kalten Jahreszeit ausreichend Tomaten züchten und dabei trotzdem umweltfreundlich und nachhaltig arbeiten könnten.

Experimente mit verschiedenen Lichtspektren

Fast zwei Jahre lang hat der Familienbetrieb unterschiedlichste Lampen und auch Lichtspektren ausprobiert. Sie mussten schließlich herausfinden, wie viel Licht die Tomaten genau abbekommen sollen. Mit dem Ergebnis haben sie dann einen neuen Produktionsstandort in Emmerting aufgemacht.