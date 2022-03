Ukraine-Krieg: Polen will seine MIG-29-Kampfjets liefern

Polen ist zur Übergabe all seiner Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an eine US-Basis in Deutschland bereit. Ukrainische Piloten sollen die Maschinen den Plänen zufolge dann nutzen können. Außenministerin Baerbock sieht das skeptisch.