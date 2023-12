Dezember in Bayern: War früher wirklich mehr Schnee?

Grundlage der Analyse sind die Messdaten von 143 bayerischen DWD-Stationen. Sie nehmen seit 1961 nahezu durchgehend jeden Morgen um Punkt 7 Uhr den Tageswert der Schneehöhe. So sind die Daten über längere Zeiträume hinweg vergleichbar. Mehr zur Methode unten.

Betrachtet man alle drei Grafiken, wird auch deutlich: Der Dezember in Bayern war noch nie der Monat mit den größten Schneehöhen. Nur vereinzelt gab es Jahre, in denen die mittleren Maximalwerte des Dezembers die im Januar oder Februar gemessenen überschritten. Und ja, der Trend der Schneehöhen geht in allen drei Wintermonaten leicht bis mäßig nach unten. Dass aber früher 30, 50 oder gar 100 Zentimeter Schnee der Normalzustand waren, stimmt eindeutig nicht.

18 Stationen verzeichnen neuen Dezember-Rekord

Für die Besonderheit der Lage sprechen auch die vielen Rekordwerte, die am ersten Dezember Wochenende erreicht wurden: An insgesamt 18 Stationen wurde der höchste Dezemberwert der vergangenen 60 Jahre gemessen – zum Beispiel in München, Rosenheim und Westendorf im Ostallgäu. Ähnlich viele Dezemberrekorde haben nur die Jahre 2010, 2001 und 1981.

In der folgenden Tabelle sind die Entwicklungen der jeweils höchsten gemessenen Schneedecke im Dezember für alle 143 Messstationen noch einmal einzeln nachzulesen, aufgeführt ist jeweils auch das Jahr, in dem an ihnen der bisherige Dezemberrekord erreicht wurde.