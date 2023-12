Volkssport ade? Skifahren in Bayern wird immer teurer

Wer im Winter Skifahren möchte, muss Geld in die Hand nehmen, in diesem Winter noch mehr als in den Jahren zuvor: In Südtirol kostet der Tagesskipass heuer 80 Euro, am Arlberg in Tirol muss man 75 Euro für einen Tag Skifahren zahlen und im Skigebiet Garmisch-Classic werden zum ersten Mal mehr als 60 Euro fällig. Vielerorts sind in dieser Wintersaison die Ticketpreise um rund zehn Prozent gestiegen. Jedoch ist das nur der vorläufige Gipfel eines langen Preistrends.

Vor 20 Jahren hat das Tagesticket für die Zugspitze 34 Euro für Erwachsene gekostet, jetzt liegt der Preis bei 62 Euro. Das ist eine Steigerung von rund 82 Prozent. Die Verbraucherpreise sind im Vergleichszeitraum hingegen nicht so stark gestiegen.

Ein Tag Skifahren kostet so viel wie ein Tag im Freizeitpark

Matthias Stauch, Vorsitzender der Bayerischen Zugspitzbahn, begründet den Anstieg mit gestiegenen Energie- und Lohnkosten und der anhaltenden Inflation. Die Zugspitzbahn ist mit rund 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer der größten Arbeitgeber im Tourismusbereich in Bayern. Um konkurrenzfähig zu bleiben, dürfe nicht am Lohn gespart werden, sagt Stauch. Gutes Geld für gute Arbeit sei das Motto. Das müsse aber natürlich erstmal verdient werden. 165 Euro für eine vierköpfige Familie für einen Tag Skifahren auf der Zugspitze sei vergleichbar mit einem Tag im Freizeitpark, so der Zugspitzbahnchef.